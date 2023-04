Debütant als Sinnbild für den Lauf

Fünf Spiele, fünf Siege. Die Rückrundentabelle lässt das Herz der Breitenfurter höherschlagen. So wurde Klein-Neusiedl ebenfalls nicht zum Stolperstein, der SK feierte einen klaren 3:0-Erfolg. „Das war ein richtig gutes Spiel von uns. Wir waren konzentriert, solide und haben wieder zu Null gespielt, das freut uns ganz besonders“, musste Breitenfurt-Coach Mario Hochgerner dafür seinen Keeper Igor Handzic loben, der wieder einmal eine ganz starke Leistung ablieferte.

Die Show wurde ihm aber von einem Youngster gestohlen. Denn Nicolas Dürrer wurde in der 81. Minute eingewechselt, feierte damit sein Kampfmannschaftsdebüt. Das Vertrauen zahlte er dem Trainerduo Walch/Hochgerner sofort mit einem Tor zurück. Mit seinem ersten Ballkontakt schoss er das 3:0.

Den Siegeslauf will Hochgerner liebend gerne noch weiter fortsetzen. „Uns taugt das. Gefühlt wollen wir mehr, haben noch lange nicht genug und wollen weiter siegen.“ Körperlich wartet dafür auf die Breitenfurter eine Herkulesaufgabe. Am Samstag geht es gegen Bruck, am Montag wartet das Nachtragsspiel gegen Göttlesbrunn.