Derby vor der Brust

„Wir haben mit dem USC Perchtoldsdorf noch eine Rechnung offen“, geben sich die Coaches Mario Hochgerner und Christopher Walch vor dem großen Duell gegen den Lokal-Rivalen kämpferisch. Denn: Die Niederlage von der Hinrunde gegen den „Lieblingsgegner“ blieb der einzige Fleck auf der weißen Weste. „Den wollen wir ausmerzen und werden alles hineinhauen.“ Wenn Himberg noch erreicht werden soll, dann zählen nur die drei Punkte. „Die Rechnung ist diesbezüglich klar.“ Breitenfurt braucht eine Siegesserie, ein Pünktchen gegen den USC könnte zu wenig sein. „Wir brauchen einen Ausschütter von Himberg, müssen gleichzeitig am besten alles gewinnen.“ Die bisherige Bilanz in der Rückrunde ist ein Ausrufezeichen. Sieben Siege und ein Remis.

Doch auch beim USC Perchtoldsdorf freut man sich auf ein Fußballfest. „Die Rivalität ist sicher jetzt bei jedem Training spürbar. Jeder freut sich auf die Partie“, so USC-Coach Michael Heim. Nachsatz: „Wir wissen, dass der Stachel von der Hinrunde tief sitzt. Wir hoffen aber, dass wir nochmals zuschlagen können.“ Der USC zeigte sich zuletzt in starker Form. Sechs Tore gegen den SC Haslau, sechs Tore gegen den FCM Traiskirchen II. Dazwischen ein Derby-Sieg gegen den SV Wienerwald. „Ich habe alle Mann an Bord. Wir freuen uns auf ein rassiges Duell. Der Rasen wird brennen“, so Heim weiter.