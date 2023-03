3:1! Traiskirchen KM II schlägt auch Göttlesbrunn

Mit dem zweiten Sieg in Serie schafft Traiskirchen KM II den Anschluss an das Tabellenmittelfeld. Die Regionalliga-Fohlen hatten von Beginn weg viel Ballbesitz. Göttlesbrunn stand tief und lauerte auf Fehler.Traiskirchen unterlief im Spielaufbau mit Fortdauer auch der ein oder andere Fauxpas. Göttles' konnte daraus aber kein Kapital schlagen. So waren es doch die Gäste, die mit einer schönen Kombination das 1:0 vorbereiteten: Michel Sandic bediente Tin Vastic, der Zinedin Hamzic in den Sechzehner schickte. Thomas Mraz konnte den Gegentreffer nur mehr mit einem Foul verhindern. Schiedsrichter Johannes Marek zeigte auf den Elfmeterpunkt. Vastic verwandelte den Strafstoß.

Traiskirchen legt kaltschnäuzig nach

Keine vier Minuten später schlugen die Traiskirchner nach einem ruhenden Ball zu. Julian Mihalits stand bei einer Freistoß-Hereingabe goldrichtig. Nach dem Seitenwechsel drehte Göttlesbrunn auf, machte viel Druck. Einmal musste Traiskirchen-Tormann Thomas Tannert in höchster Not retten.Mehr Möglichkeiten konnten sich die Gäste ansonsten nicht erspielen. Und auf der anderen gab es für Traiskirchen plötzlich Räume. Mert Ekinici machte nach einer Stunde mit dem 3:0 alles klar. Weitere Konterchancen ließ die Sauer-Elf liegen. Auf der Gegenseite war nicht mehr drin als der Ehrentreffer von Mathias Almstädter. Bitter aus der Sicht der Hausherren: Rafael Hofer führte einen Freistoß aus, obwohl der Ball noch gesperrt war. Marek zeigte dem Youngster Gelb-Rot.

Stimme zum Spiel

Traiskirchen KM II-Trainer Florian Sauer: "Göttlesbrunn hat es bei 0:0 nicht geschafft die Räume zu bespielen, die da gewesen wären. Nach dem 1:0 haben wir es wie eine routinierte KM gemacht. In Hälfte zwei waren wir mit der Dynamik von Göttlesbrunn überfordert. Sie hatten aber nur eine Chance. Mit dem 3:0 war die Partie entschieden. Wir haben dann noch Chancen auf das 4:0 beziehungsweise auf das 4:1 liegen gelassen."

Beim SC Göttlesbrunn sass der Frust über die Niederlage tief, von den beim Spiel Anwesenden Vereinsverantwortlichen konnte keiner erreicht werden.

Traiskirchen FCM II - Göttlesbrunn 3:1 (2:0)

Freitag, 24. März 2023, Traiskirchen, 88 Zuseher, SR Johannes Marek

Tore:

1:0 Tin Vastic (21., Elfmeter)

2:0 Julian Mihalits (25.)

3:0 Mert Mustafa Ekinci (56.)

3:1 Mathias Almstädter (67.)

Traiskirchen FCM II: T. Tannert, J. Mihalits (HZ. A. Makic), T. Vastic (HZ. D. Darazs), S. Petrovic (89. S. Janneh), F. Grubmayr, Z. Hamzic, M. Sandic, M. Ekinci, K. Elawure, R. Hofer, P. Mijatovic; L. Pedevilla, L. Hysenaj, I. Herceg

Trainer: Florian Sauer

Göttlesbrunn: O. Meixner - F. Schwarz (78. S. Schäfer) - C. Bohnenstingl - M. Almstädter, M. Lukac (58. M. Glatzer) - T. Mraz (65. C. Nemeth) - M. Mader, P. Haider - D. Pecho - M. Köck - J. Weber; J. Schmidt, M. Messermayer, P. Bernert

Trainer: Elvir Ibrahimovic

Karten:

Gelb: Mert Mustafa Ekinci (30., Unsportl.), Michel Sandic (58., Foul), Rafael Hofer (62., Unsportl.), Diego Darazs (70., Foul), Sulayman Janneh (86., Unsportl.), Florian Sauer (87., Unsportl.) bzw. Thomas Mraz (20., Foul), Johannes Weber (HZ., Kritik)

Gelb-Rot: Rafael Hofer (79., Unsportl.) bzw. keine