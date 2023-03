Berg bringt sich für großes Derby in Form

"Es war eine brave Leistung von uns. Aber es fehlt einfach der letzte Biss", so Götzendorfs Obmann Thomas Siegl. Dabei waren die Gäste einmal mehr am personellen Limit. "Es fehlten sechs Mann", so Siegl. Und dennoch entwickelte sich in den ersten 25 Minuten eine ausgeglichene, ehe Berg immer mehr Offensivakzente setzen konnte. Marek Kapisovsky vergab schließlich den ersten "Tausender", Martin Marosi blieb ebenfalls aus bester Distanz glücklos. Mit dem Pausenpfiff war es aber einmal mehr Tomas Scavnicky, der einen Alleingang mit einem Schuss in das kurze Eck abschloss.

Götzendorf bleibt offensiv harmlos

Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Hausherren die Begegnung. "Uns fehlten die Mittel, das Spiel nochmals herumzureißen", so Siegl. Berg verpasste die Chance auf einen ruhigen Nachmittag, weil viele Möglichkeiten ausgelassen wurden. So versiebten Kapisovsky, Hraska und Stekovics beste Chancen. "Es war ein klarer und verdienter Sieg für uns. Der Start in die Rückrunde ist perfekt geglückt, jetzt wartet eine Belohnungspartie für die Jungs", so Bergs Co-Trainer Markus Eisenbarth.

Berg - Götzendorf Oranjezz 1:0 (1:0)

Samstag, 25. März 2023, Berg, 145 Zuseher, SR Patrick Rehrl

Tore:

1:0 Tomas Scavnicky (45+1.)

Berg: D. Bucak - L. Eisenbarth - T. Scavnicky - C. Stekovics - S. Neufelner - R. Lichner - M. Kriszta, M. Marosi - M. Katzler - M. Kapisovsky (62. F. Hraska) - M. Wagner; B. Kjazimi, M. Eisenbarth, S. Masar

Trainer: Mario Katzler

Götzendorf Oranjezz: L. Siegl, C. Gall, N. Vucetic, F. Hölzl (HZ. M. Besel), L. Wittner, J. Kusolitsch, M. Steininger, J. Kürner (70. E. Erkus), G. Griessler, S. Wuggenig (87. I. Brnjic), D. Voglsinger; F. Luntzer, D. Hauser

Trainer: Josef Werdenich

Karten:

Gelb: Filip Hraska (69., Unsportl.) bzw. Marvin Besel (53., Foul), Jonas Kürner (65., Foul), Jakob Kusolitsch (78., Foul), Nikola Vucetic (85., Unsportl.)