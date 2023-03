Bruck II bleiben in der Rückrunde Minimalisten

"Wir stehen hinten wirklich gut. Es fehlen uns aber vorne die wirklich kreativen Momente. Da geht nach vorne hin wirklich wenig. Aber wir wollen von Runde zu Runde alles probieren und alles reinwerfen. Vielleicht braucht es nur einen Treffer, um den Knoten wieder zu lösen", so Bruck II-Coach Patrick Wunderbaldinger. Die Hausherren, die wiederum personell stark reduziert antreten mussten, waren von Beginn an mit defensiven Aufgaben beschäftigt. Der SC Wolfsthal gierte nach drei Punkten. "Wir haben aber leider unsere guten Chancen nicht verwertet", so SC-Coach Franz Schuster.

Schluss-Offensive bleibt folgenlos

Insgesamt hatte der Gäste-Trainer am Ende der Partie acht Top-Chancen am Zettel. Ob Iacona, Djoja oder Almstädter, die meisten Offensiv-Spieler fanden eine Abschlussmöglichkeit vor. "Am Ende haben wir unsere Verteidigung aufgelöst, alles was möglich war nach vorne beordert. Der erlösende Treffer wollte nicht gelingen", so Schuster weiter.

Bruck / L. II - Wolfsthal 0:0 (0:0)

Sonntag, 26. März 2023, Bruckneudorf, 50 Zuseher, SR Enver Cindi

Bruck / L. II: T. Belak, B. Nemeth, M. Weinhandl, P. Wunderbaldinger, M. Brunnthaler, M. Eichler, T. Gall, N. Gfrerer, D. Travnicek, T. Macho (50. E. Schekulin), S. May (38. D. Mladenovic); D. Vegh, C. Reeh, O. Wenzel, M. Dürr

Trainer: Mario Schöny

Wolfsthal: L. Micura, P. Satzl, D. Schmid, J. Djoja, P. Filipovic, N. Juric (61. L. Iacona), S. Danyukov (83. D. Wiesinger), C. Hoffmann (48. J. Filipovic), N. Stachovic, M. Kokollari, M. Almstädter (83. L. Felix); P. Skerlan, I. Vogl

Trainer: Franz Schuster

Karten:

Gelb: keine bzw. Martin Almstädter (35., Unsportl.)