Erster Sieg! Kleinneusiedl lebt wieder

"Wir haben heute wirklich schwach gespielt und verdient verloren", bleibt Himbergs Coach Helmut Zeiner nach der Niederlage sachlich. Auf der Habenseite waren zwei Chancen von Trost und Hösel. "Das ist viel zu wenig, da brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir hier als Verlierer vom Feld gehen."

Wölfe vergeben in ersten Hälfte gute Chancen

Der ASK Kleinneusiedl machte eine gute Figur. "Wir haben alles reingeworfen und uns endlich am Ende auch belohnt", so Coach Manfred Kässer. Dabei hatte der ASK in den ersten 45 Minuten schon die Latte getroffen, einen zweiten Sitzer durch Muriz Turkovic liegen gelassen.

Ivanovic mit Gold-Tor

Schließlich war es Denis Ivanovic, der seine Farben in Führung brachte. "Das war eigentlich jene Chance, die am wenigsten klar war", so Kässer. Danach hielten die Wölfe dagegen und brachten das knappe 1:0 über die Zeit.

Kleinneusiedl - Himberg 1:0 (0:0)

Sonntag, 26. März 2023, Kleinneusiedl, 70 Zuseher, SR Marius-Aurelian Baston-Ciobanu

Tore:

1:0 Denis Ivanovic (68.)

Kleinneusiedl: C. Langsenlehner, S. Glatzer, N. Flicker, C. Murr, P. Minar, M. Ondrik, N. Kolowrat (75. C. Ratschka), M. Kopecky, M. Turkovic, D. Ivanovic (90+1. J. Stampfer), P. Kratz (57. O. Koller); T. Brucker, C. Samuel, D. Immervoll

Trainer: Manfred Kässer

Himberg: D. Sabani - A. Schmiedel (HZ. D. Mayer), P. Weber, D. Trost, T. Semler (53. L. Lichtenstöger), M. Zeiner, L. Werner (53. P. Prosenik), M. Hösel, L. Foller, O. Kratz (61. P. Plachy), A. Gogic; T. Cech, P. Trummer

Trainer: Helmut Zeiner

Karten:

Gelb: Muriz Turkovic (66., Foul) bzw. Michael Zeiner (36., Foul), Luca Foller (58., Foul), Philipp Trummer (89., Kritik), Patrick Weber (90+2., Unsportl.)