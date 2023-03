Haslau rutscht immer tiefer in Abstiegskampf

"Das wird jetzt wirklich heftig. Wir müssen jetzt jede Runde, jede Minute, jede Sekunden kämpfen und beißen. Es muss jeder spüren, dass Haslau da ist. Das war mir heute noch zu wenig. Wir sind im Abstiegskampf", so Haslaus Trainer Raimund Kristaloczy. Die Hausherren stemmten sich gegen gut eingestellte Sommereiner, aber: "Wir haben auf den Seiten keine Durchschlagskraft." 45 Minuten lang hielt der Gastgeber das 0:0. Dabei fand lediglich Daniel Koppensteiner eine wirkliche Torchance vor, Sommerein verbuchte einen Stangenschuss und lockte Benjamin Rektor einige Top-Paraden hervor.

Nikolic mit Blitz-Tor

Nach dem Seitenwechsel fand aber eine Koller-Hereingabe Michael Nikolic und der brachte die Gäste schnell in Führung. Der aufgerückte Roman Tullis brachte im Gegenzug die Kugel nicht im SC-Gehäuse unter und so ließ Sommerein minütlich mehr Ball und Gegner laufen. Das 2:0 von Alexander Koller entschied die Partie endgültig. "Die Mannschaft hat eine Reaktion gezeigt. Das habe ich auch erwartet. Wir haben heute wirklich dominant gespielt und eigentlich 70 Minuten auf ein Tor gespielt", so Sommereins Obmann Franz Gotschy.

Haslau - Sommerein 0:2 (0:0)

Samstag, 25. März 2023, Haslau/Ma., 80 Zuseher, SR Fikret Krzalic

Tore:

0:1 Michael Nikolic (50.)

0:2 Alexander Koller (76.)

Haslau: B. Rektor, B. Schüssler (42. T. Eryilmaz), D. Koppensteiner (71. M. Grohs), M. Niernberger, J. Peric, R. Hlina, M. Jelinek, D. Koch, R. Tullis, P. Schneider (79. J. Jahoda), D. Ozogany; M. Schneider, D. Szmidt, B. Grohs

Trainer: Raimund Kristaloczy

Sommerein: L. Winkler, M. Zlatohlavy, A. Koller, D. Berezny, C. Peter (92. L. Keim), M. Gotschy (90+2. D. Gotschy), M. Grohol, G. Gencer, P. Spajic, M. Nikolic, T. Pitschmann; C. Hums, L. Happel

Trainer: Christian Neumann

Karten:

Gelb: Peter Schneider (40., Foul), Roman Tullis (45., Unsportl.), Dominik Koch (65., Unsportl.), Michael Jelinek (71., Unsportl.), Tolgahan Eryilmaz (82., Foul) bzw. Patrick Spajic (65., Unsportl.), Christoph Peter (82., Unsportl.)