Velm-Drama: Hubschrauber und Last-Minute-Elfer

Die Anzeigetafel zeigte bereits die 90. Minute, als Velms Keeper Dominik Pressl nach einem Kurz-Ausflug nach geglückter Paradeins Tor zurückkehren wollte, am Fünfereck dann auf Wienerwalds Marvin Aschinger traf. Es entstand ein Gerangel, in dessen Folge Aschinger zu Boden ging. "Für mich war die Situation nicht klar nachzuvollziehen. Es gab einen Kontakt, ein Losreißen von unserem Keeper. Bitter, dass das diese Folge hatten. Da rückt der Fußball in den Hintergrund", so Velms Trainer Christian Gadolla. Denn: Aschinger ging bewusstlos zu Boden, Schiedsrichter Kotsch gab dem Tormann die rote Karte und musste danach sogar die Partie unterbrechen. "Wir haben leider eine Hubschrauberlandung miterleben müssen", so Gadolla. Danach pfiff der Schiri die Partie nur mehr an, um den Elfer von Peter Ertl ausführen zu lassen. Ertl düpierte den jungen Reserve-Keeper und sicherte den Gästen den Last-Minute-Ausgleich.

Riedl und Griesmüller mit Chancen

"Das war eine bittere Endphase für uns. Wir hätten das Spiel schon vorher entscheiden müssen", so Gadolla. In einer ausgeglichenen Partie traf Wienerwald zwar einmal Aluminium, davor hatte Andreas Riedl im Eins-gegen-Eins mit Keeper Weiss das Nachsehen gehabt.

Velm bekommt Elfer nicht

In der zweiten Hälfte blieb Riedl aber in diesem Head-to-Head Sieger und stellte nach einem verunglückten Rückpass auf 1:0 für die Hausherren. Franz Griesmüller scheiterte mit einem platzierten Schuss kurz darauf nur knapp, ehe wiederum ein Duell zwischen Riedl und Weiss zu Gunsten des Torwarts ausgelegt wurde. "Da hätte es auch einen Elferpfiff geben können", so Gadolla. Am Ende überschlugen sich dann die Ereignisse. "Für uns ist nicht nur das späte 1:1 bitter, sondern auch der Ausfall unseres Keepers Pressl, der bis dahin eine Weltklasse-Leistung bot", so Gadolla.

Velm - Wienerwald 1:1 (0:0)

Sonntag, 26. März 2023, Velm, 120 Zuseher, SR Christopher Kotsch

Tore:

1:0 Andreas Riedl (59.)

1:1 Peter Ertl (90+3., Elfmeter)

Velm: D. Pressl, L. Hajek (63. F. Griesmüller), C. Buta, J. Hauswirth (63. N. Breuer), A. Riedl, S. Spanel (90+3. N. Leidenfrost), J. Schüller, V. Hengst, A. Durmaz, M. Kocas (85. M. Haider), H. Kocbay; L. Hoffmann

Trainer: Christian Gadolla

Wienerwald: N. Weiss, F. Pitsch (85. M. Abfalter), M. Fischer, S. Wunsch, M. Aschinger, B. Kleindienst (32. D. Byslovsky), P. Ertl, S. Fischer, D. Schalmoser, A. Stroncer (73. J. Herzog), S. Liptak; P. Abfalter, D. Pirklbauer

Trainer: Andreas Fischer

Karten:

Gelb: Arif Durmaz (55., Unsportl.), Andreas Riedl (76., Unsportl.), Christoph Buta (78., Foul), Julian Schüller (88., Unsportl.) bzw. keine

Rot: Dominik Pressl (90+2., Tätl.) bzw. keine