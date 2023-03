Aschinger-Knockout sorgt für Schockstarre

„Wenn ein sehr guter Freund da regungslos am Platz liegt und anschließend im Krankenwagen noch erstversorgt werden muss, ist das ein unglaublich grausiges Gefühl“, fasste Wienerwald-Kicker Peter Ertl die (sehr langen) bangen Momente um Mitspieler Marvin Aschinger zusammen.

Was war passiert? In der Schlussphase der Begegnung zwischen Velm und Wienerwald krachten Aschinger und Velm-Schlussmann Dominik Pressl aneinander. Viele Akteure – darunter Ertl, Wienerwald-Coach Andreas Fischer und Velm-Trainer Christian Gadolla – bekamen die Szene nicht genau mit. Schiedsrichter Christopher Kotsch jedoch schon, der konnte sich zum Vorfall jedoch nicht detaillierter äußern und verwies auf die noch ausstehende Anzeige an den Strafausschuss. Aschinger ging jedenfalls im Strafraum zu Boden, blieb bewusstlos liegen – aber an die Augenblicke bevor die „Lichter“ ausgingen kann sich der Betroffene noch gut erinnern. Die Kurzfassung: Nach einem abgeblockten Freistoß und einem Fehlgriff von Velm-Keeper Pressl versuchte Aschinger, diesen mit dem Körper zu blocken, um das Tor für den Abschluss eines Mitspielers freizuhalten. Daraufhin soll Pressl den Ellbogen ausgefahren haben. „Ich wurde am Nacken und im Gesicht getroffen, nach dem dritten Schlag war es aus bei mir“, erzählt Aschinger

Reue beim Velmer Schlussmann

Pressl bekam von Kotsch Rot wegen Tätlichkeit gezeigt. Der Schlussmann zeigte sich reuig und war selbst geschockt von den darauffolgenden Ereignissen: „Es tut mir ehrlich leid, was passiert ist. Ich wünsche schnelle Besserung und habe mich auch schon persönlich bei Marvin entschuldigt.“

Es folgte jedenfalls eine sehr lange Unterbrechung mit Erste-Hilfe-Leistung, Rettungseinsatz und Hubschrauber-Landung. Nach etwa einer Stunde wurde die Partie nur für den fälligen Elfmeter wieder angepfiffen. Ertl verwandelte zum 1:1, für den Offensiv-Mann allerdings nur ein schwacher Trost: „Das war sekundär. In solchen Augenblicken merkt man wieder, wie nebensächlich der Sport und die Ergebnisse sind.“ Aschinger geht es den Umständen entsprechend gut, zu Redaktionsschluss befand er sich „mit Kopf- und vor allem Nackenschmerzen“ noch im Landesklinikum Wr. Neustadt.