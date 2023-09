Umbau: Neuer Vorstand, aber gleiches Ziel

Auf dem Platz spricht aktuell der SV Wienerwald eine klare Sprache. 19 Punkte aus sieben Spielen. 33 Tore bei vier kassierten Treffern. Top-Werte, die in den letzten zehn Jahre keine 1. Klasse Ost-Mannschaft zeigen konnte. „Natürlich ist es ein Unterschied, wenn wir jetzt 18 oder 19 Mann haben, die in die Startelf drängen oder wie letztes Jahr sieben oder acht Spieler bei jeder Einheit haben und hoffen, dass sich keiner wehtut“, so Coach Andreas Fischer.

Zunder bei jeder Trainingseinheit gegeben

Jetzt ist bei jedem Training ordentlich Zunder drinnen. „Es wird Vollgas gegeben. Da gibt es schon bei den Einheiten hohe Laufbereitschaft und bissige Zweikämpfe. Wir müssen uns zu den Spieltagen gar nicht mehr umstellen.“ Während die Arbeit am Rasen passt, hat sich der Verein nun auch eine neue Funktionärsstruktur verpasst.

René Weiss wird neuer Obmann in Wienerwald

Die Weichen für die personelle Rochaden wurden bereits seit Monaten gestellt. Jetzt folgte bei der Generalversammlung deren Absegnung. Als Obmann geht René Weiss auf die Kommandobrücke. Weiss ist ein Wienerwald-Urgestein, der als Tormann und später als Funktionär über Jahre für den Verein arbeitet. Der neue Vereinschef fungiert zudem als bedeutender Sponsor des Clubs. Der seit 2009 als Obmann tätige Manfred Neubauer bleibt dem SV erhalten, rückt einen Schritt zurück und wird künftig das Amt des Obmann-Stellvertreters bekleiden. Als Präsident fungiert Peter Ertl, Kassier ist Hubert Embacher, Sektionsleiter Andreas Fischer, Jugendleiter Manuel Mayerhofer und als Schriftführer Johannes Gerstacker.