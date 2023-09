Wienerwald knöpft die weiße Weste noch enger

Es ist ein Saisonstart für die Geschichtsbücher. Der SV Wienerwald holte in den ersten fünf Runden 13 Punkte. Das war dem Verein in der 1. Klasse noch nie geglückt. „Seit ich da bin, kann ich mich nicht an so einen Start erinnern“, lacht Coach Andreas Fischer. Seine Elf konnte die Vorschusslorbeeren der Experten als einziges Team wirklich bestätigen, zeigt sich in der Defensive bärenstark und vorne eiskalt.

Wienerwald kassierte bisher nur zwei Tore

So erhielt der SV insgesamt nur zwei Treffer, traf dagegen 20 Mal. Beides Bestwerte der Liga. Dabei spielte die Fischer-Elf gleich vier Mal zu Null. Auch die Quote von der Bank ist beachtlich. So hat der SV schon fünf Joker-Tore auf der Habenseite. Vier Mal traf alleine Flo Wirth als eingetauschter Spieler.

Fischer-Elf steckt ihre Ausfälle gut weg

Auch die Kaderbreite zahlt sich aus. Coach Andreas Fischer konnte nie mit der gleichen Aufstellung starten, spürbar war das während der Partien nie. „Wir haben hinten und vorne Qualität. Da gibt es wenig zu meckern. Wir haben einen sehr guten Kader. Wir müssen uns aber stets aufs nächste Spiel fokussieren und diesen Lauf fortsetzen“, so Fischer. Ein Blick auf die aktuelle Kadersituation zeigt: Den Ausfall von Lukas Lichtenstöger konnte die Mannschaft zuletzt sehr gut verkraften. Dagegen ist Stürmer Reginal Nnamezie wieder fit. In der letzten Partie musste Fischer Paul Kozelsky früh vom Feld holen. „Er hat einen Schlag auf das Knie bekommen und konnte nicht weitermachen“, so Fischer.

Der nächste Gegner heißt ASK Schwadorf. Die Jörg-Elf schaffte zuletzt den ersten Punkt. „Wir werden Gas geben, wir wollen die drei Punkte.“