Wienerwald macht das Dutzend voll

Der SV Wienerwald schreibt seinen Eintrag in die Vereinsgeschichtsbücher weiter. Die Sittendorfer feiern gegen den ASK Kaltenleutgeben einen 1:0-Heimsieg und sind dabei zwölf Runden ungeschlagen. Die weiße Weste passt nach wie vor wie angegossen und soll auch nach der 13. Runde nicht ausgezogen werden.

Die „13“ ist gegen die Flamingos möglich

Der Gegner: Aufsteiger SV Zwölfaxing. „Wir wollen diesen Lauf fortsetzen und werden mit Sicherheit keinen Gegner unterschätzen“, so Coach Andreas Fischer. So ist das 1:1 gegen die SF Berg nach dem Highlight-Spiel gegen Breitenfurt noch in schlechter Erinnerung.

Droht gegen die Flamingos ein neuerlicher Leistungsverlust? „Es braucht in der 1. Klasse Ost jedes Mal 100 Prozent, um als Sieger vom Feld zu gehen. Wir werden das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen.“

Samuel Liptak als Torgarant einer Fabrik

Und dennoch: Die Tabellenführung macht auch beim SV Wienerwald Eindruck. „Natürlich geht nicht immer alles so locker flockig wie noch zum Start in die Liga.“ Aber noch greifen alle Rädchen ineinander: Gegen Kaltenleutgeben brauchte es eine Mega-Leistung und einen Samuel Liptak, der seine Elf wieder erlöste. Der Sturmtank netzte bereits zum 17 Mal in dieser Saison. Mit 42 Volltreffern ist Wienerwald nicht nur die Torfabrik der Liga, neun Gegentreffer bedeutete zudem die Betonabwehr der Meisterschaft.

Dabei könnte für die nächsten Aufgaben Marco Fischer und Basti Kleindienst für die Mission „perfekte Saison“ wieder zur Verfügung stehen.