Guntramsdorf legt neue Pläne auf den Tisch

Nach der Notbremse vor einigen Wochen legt jetzt der SVg Guntramsdorf-Obmann Dominic Sabaditsch konkrete Zukunftspläne für den Verein auf den Tisch. „Wir wollen die Liga in jedem Fall halten.“ Dementsprechend gelte es, ein schlagkräftiges Team zusammenzustellen.

„Die Gespräche laufen. Wir wollen einige gestandene Spieler halten, die dann für die in die Kampfmannschaft hochgezogenen U23-Kicker eine Mentorrolle übernehmen sollen.“ Wer geht, wer bleibt, ist noch offen: „Es ist praktisch jeder Spieler gesprächsbereit. Und wenn es ein Umdenken bei dem einen oder anderen gibt, wollen wir ihn nicht schon vorher gebrandmarkt haben.“ Auch der Trainer Martin Hareter soll bleiben: „Ich mache meinen Verbleib natürlich vom Kader abhängig, will nicht jede Runde vom Feld geschossen werden.“

Neue Sportliche Leitung als Doppel-Spitze lanciert

Für Sabaditsch soll die Kampfmannschaft das Aushängeschild des Vereins bleiben. „Daran gilt es hart zu arbeiten und dementsprechende Strukturen aufzustellen.“ So wird es künftig zwei sportliche Leiter geben. Franz Orgelmeister wird dabei die Tätigkeiten Richtung Verband übernehmen, Sandor Partin dagegen ganz eng mit der Mannschaft arbeiten. Auch zu der wirtschaftlichen Situation nimmt der Obmann Stellung. „Wir sind weder in Konkurs noch insolvent. Wir machen diese Schritte, um nie in diese Lage zu kommen.“ Dabei habe er die Obmannschaft übernommen, um den „Verein zu retten“ und habe „ein Herz für den Club“. Es gelte vielmehr, in den nächsten Jahren notwendige Investitionen in die Infrastruktur zu tätigen und neue Sektionen aufzubauen. Auch neue Ressorts wie IT oder Marketing sollen mit helfenden Menschen gefüllt werden. „Der Grundstock bleibt die Jugend. Es soll niemals ein Kind vom Verein weggeschickt werden.“