Guntramsdorf zieht die Notbremse

Unruhige Zeiten für die SVg Guntramsdorf. Denn: Nach vereinsinternen Krisengesprächen zog Obmann Dominic Sabaditsch die Notbremse. „Nachdem wir mit einigen Veranstaltungen Pech gehabt und einige Sponsoren ihre anvisierten Zahlungen nicht getätigt haben, mussten wir reagieren, um den Konkurs zu verhindern“, so der Obmann gegenüber der NÖN. Konkret verordnete der Vereinschef dem Club künftig „kleinere Brötchen.“ Davon betroffen: Auch die Aufwandsentschädigung für die Spieler. Das führte beim Derby-Abschlusstraining zu viel Redebedarf bei den Kickern. Mit ersten Folgen: Denn sowohl Andreas Damjancic als auch Gerald Lintner stehen dem Club künftig nicht mehr zur Verfügung. „Der Großteil der Mannschaft will aber bis zum Winter in jedem Fall weitermachen.“ Dass dann der Kern der ersten Elf sich vom Verein verabschieden wird, ist für Sabaditsch noch offen. „Aktuell sind in den Gesprächen viele Emotionen drinnen.“

Sabaditsch bezeichnet den Weg selbst als „schmerzhaft“, aber „unbedingt notwendig.“ „Da geht es um einen Traditionsverein, der über eine 100 Jahre alte Geschichte hat und bei dem 150 Jugendliche ihrem Hobby nachgehen. Wir müssen den Verein auf gesunden Beinen stellen.“ Das klare Bekenntnis liegt auf dem Tisch: Die SVg Guntramsdorf werde in keinem Fall den Spielbetrieb einstellen. „Wir werden weitermachen und auf eigene junge Spieler setzen.“ Auch Coach Martin Hareter spielt in den Überlegungen eine Rolle. „Ich will helfen und bleibe sicher bis zum Winter. Wenn der Verein eine entsprechenden Perspektive anbietet, geht es auch danach weiter.“ Bleibt der Klassenerhalt das Ziel? „Wir wollen stets die Entwicklung unserer jungen Spieler fördern. Wenn wir jedes Match eine Mega-Schleife bekommen und trotzdem die Liga halten, wird es eine neue Bestandsaufnahme im Sommer geben.“ Sicher ist: „Wir bauen weiter auf unsere starken Partner wie die Marktgemeinde Guntramsdorf, die immer zu uns gestanden ist.“