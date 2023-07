Hareter kehrt nach Guntramsdorf zurück

Abstieg aus der Gebietsliga. Dann verließ auch noch Trainer Michael Hartl das sinkende Schiff. Nun hat Guntramsdorf aber seinen Nachfolger präsentiert — und der ist mehr als nur ein alter Bekannter: Martin Hareter! „Ich bin in Guntramsdorf groß geworden, habe bis 14 Jahren da gespielt. Ich bin ein Guntramsdorfer und es freut mich, dass ich nach der langen Zeit wieder zurückkehre“, gibt Hareter Einblicke. So musste er nicht lange überlegen, als ihn der Verein fragte, ob er an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren möchte.

Dass es nach dem Abstieg aber eine schwierige Aufgabe wird, ist Hareter bewusst. „Der Abstieg ist noch in den Köpfen drin. Aber rund 60 Prozent der Mannschaft bleiben, einige Spieler kenne ich ja sogar noch aus meiner aktiven Zeit in Guntramsdorf“, spricht Hareter an.

Denn beim Meistertitel in der Saison 2013/14 war Hareter noch als spielender Co-Trainer dabei. Als Trainer würde er mit seinem neuen alten Verein gerne wieder vorne mitspielen. „Wir wollen Fuß fassen und eine konkurrenzfähige Mannschaft auf die Beine stellen“, betont Hareter, dass er mit Guntramsdorf wieder die Gebietsliga anpeilt.

Ob er aufgrund seiner langjährigen Vergangenheit mehr zu verlieren hat als ein Trainer, der nicht so eine enge Bindung zum Verein hat? „Das würde ich nicht sagen. Ich war immer ein Gewinnertyp. Wenn man in die Mannschaft schaut ist Potenzial da. Es liegt an uns, dass es positiv wird. Nur hinkommen als Eingefleischter ist zu wenig. Da muss man einiges tun und schauen, dass wir das alles in geordnete Bahnen lenken“, stellt Hareter klar.

Im Sommer übernahm der 52-Jährige das Amt bei Oberwaltersdorf in der 1. Klasse Süd, musste da aber nach der Hinrunde seine Sachen packen. Und wurde dort ausgerechnet von Ex-Guntramsdorf-Coach Thomas Flassak beerbt. Die Liga kennt Hareter ebenfalls, war er davor ja bei Wienerwald tätig.