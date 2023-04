Aus für den „Problem-Wolf“

Werbung

Paukenschlag beim ASK Kleinneusiedl. Manfred Kässer wurde noch vor der Partie gegen den SV Wienerwald von seinen Aufgaben entbunden. „Die Jäger in Niederösterreich können ja aktuell Problemwölfe schneller abschießen. Ich war scheinbar der erste Leidtragende“, so der geschasste Coach Kässer in einem ersten Statement. Die Trennung kam überraschend. „Ich dachte zuerst, es wäre ein Scherz.“ Kässer wurden bei seinem Start Langfristpläne versprochen. „Der Großteil der Mannschaft hat an den Liga-Verbleib geglaubt, ich habe daran geglaubt. Der einzige, der nicht daran geglaubt hat, war der Vorstand.“

Denn: Die Abwahl Kässers war dort einstimmig gefallen. Er könne sich nichts vorwerfen, meinte der Ex-Trainer weiter und: „Ich hoffe noch immer, dass sie in der Liga bleiben. Aber: Es wird jetzt immer schwieriger.“

Von Seiten des Vorstands stellte sich Christian Lotz den Fragen. „Wir wollten einen neuen Impuls setzen. Uns hat das Feuer zuletzt gefehlt, aber beim ersten Spiel nach dem Neustart ist das leider in die Hose gegangen.“

Duska und Lotz als Interims-Trainer-Duo

Lotz bestätigt die Langfristpläne, aber: „Wir haben natürlich noch den Klassenerhalt im Blick und haben dieses Ziel langsam entschwinden gesehen.“ Einen Aufstand der „Alt-Wölfe“ gab es nicht, auch der überraschende Keeper-Tausch in der letzten Partie gab keinen Ausschlag. Ein neuer Coach ist noch nicht in Sicht. Co-Trainer Martin Duska und Christian Lotz übernahmen vorerst.