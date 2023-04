Eine Ecke machte den Unterschied

Werbung

Kleinneusiedl schöpfte durch den Sensationssieg gegen Himberg neue Hoffnung im Abstiegskampf. In Traiskirchen tat sich der Tabellenletzte aber vom Start weg schwer. Die Regionalliga-Fohlen zeigten speziell in den ersten Minuten ansehnlichen Kombinationsfußball. Der erste Hunderter versandete, nicht so die anschließende Ecke. Flavio Grubmayr, der am Freitag sein Debüt in der RLO feierte, feuerte den Corner direkt in die Maschen. Die Sauer-Elf führte. Das war völlig verdient, allerdings hatten die Traiskirchner wenig später ein Gastgeschenk parat. Schlussmann Bence Acsadi verhinderte mit einem starken Reflex den Ausgleich.

Kleinneusiedler Nadelstiche bringen keinen Erfolg

Es war der einzige echte Hochkaräter, den Kleinneusiedl vorfand. Auf der Gegenseite verabsäumte es Traiskirchen aber auch die Partie eindeutig zu gestalten. Tristan Brucker rettete im Laufe der ersten Hälfte zweimal im Eins-gegen-Eins. Nach der Pause vernebelten die Hausherren eine Großzahl an Möglichkeiten. Traiskirchen war dem 2:0 zwar näher, aber Kleinneusiedl schaffte es immer wieder Nadelstiche zu setzen. So blieb es bis zum Schlusspfiff interessant, am Ergebnis änderte sich nichts mehr. Traiskirchen ist erstmals in dieser Saison in der Tabelle einstellig. Während Kleinneusiedl sechs Punkte hinter dem rettenden Ufer bleibt.

Stimmen zum Spiel

Traiskirchen KM II-Coach Florian Sauer: „Die ersten 15,20 Minuten waren das Beste, seit ich mit dieser Mannschaft arbeite. Wir waren über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft, ihre einzige echte Chance ist aus einem kapitalen Eigenfehler von uns entstanden, in der zweiten Hälfte haben wir Hochkaräter im Minutentakt vergeben, aber ihnen sind immer wieder Nadelstiche gelungen und indem wir unsere Chancen nicht genutzt haben, ist das 1:1 irgendwie in der Luft gelegen. Unterm Strich geht der Sieg aber sicherlich in Ordnung.“

Kleinneusiedls Obmann-Stellvertreter Erich Samuel: „Es war eine verdiente Niederlage. Wir waren nicht aktiv genug. Im Abstiegskampf muss man viel aggressiver ans Werk gehen. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt und ein dummes Tor durch einen Standard kassiert. So kann man gegen Traiskirchen, das meiner Meinung nach die spielstärkste Mannschaft der Liga ist, keine Punkte holen. Wir müssen nach vorne schauen.“

Tor: Flavio Grubmayr (17.)

Traiskirchen FCM II: Bence Acsadi, Julian Mihalits, Adem Makic, Tin Vastic, Petar Mijatovic, Laurent Hysenaj, Silvio Petrovic, Diego Darazs, Flavio Grubmayr, Zinedin Hamzic, Kevin Elawure, Luis Pedevilla, Mert Mustafa Ekinci, Gabriel Frauneder, Christoph Blum, Sulayman Janneh, Sulayman Janneh (81. statt Diego Darazs), Gabriel Frauneder (90. statt Zinedin Hamzic)

Kleinneusiedl: Tristan Brucker, Christoph Samuel, Oliver Koller, Simon Glatzer, Niklas Flicker, Patrick Minar, Marek Ondrik, Andreas Lunzer, Mathias Kopecky, Muriz Turkovic, Denis Ivanovic, Christian Langsenlehner, Nicolae Imbre, Niklas Kolowrat, Daniel Immervoll, Christian Ratschka, Nicolae Imbre (70. statt Andreas Lunzer), Christian Ratschka (81. statt Muriz Turkovic)

Karten: Simon Glatzer (27. Gelb Foul)