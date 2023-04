Perchtoldsdorf hat viele Asse im Ärmel

Werbung

Der Begriff „B-Elf“ wäre eine Beleidigung gegenüber jenen Spielern, die beim USC Perchtoldsdorf im Falle der Vollbesetzung eher weniger zum Zug kommen würden. Dass Perchtoldsdorf aufgrund der starken U18-Landesligamannschaft einen extrem breiten und qualitativ ausgewogenen Kader besitzt, wurde beim 1:1 gegen Wolfsthal wieder deutlich.

So fehlten einige Stammspieler, darunter absolute Stützen wie Lucas Kneissl oder Niklas Holy. Selbst Coach Michael Heim musste sich urlaubsbedingt von seinem Trainerteam vertreten lassen.

Dennoch brachte man den Tabellenzweiten an den Rand einer Niederlage. Dabei standen drei etatmäßige U18-Spieler in der Startelf, drei weitere nahmen auf der Bank platz. Besonders imponierte der Auftritt von Maximilian Bouvier, der zum ersten Mal von Beginn an in der Kampfmannschaft spielte und mit seinen 16 Jahren eine besonders reife Leistung ablieferte. „Eine ganz starke Partie von ihm“, lobte auch Sportlicher Leiter Dominik Büschinger, der seine Mannschaft dem Sieg sogar näher sah: „Wir haben in der ersten Hälfte viele Chancen liegen gelassen, wenn wir mit zwei oder drei Toren führen, kann sich auch niemand beschweren“.

Heim, der stets auch die U18-Partien verfolgt, ist sich der Qualität seines Kaders bewusst: „Die Woche war spannend, wir mussten viel umstellen. Aber wir wissen, dass wir wirklich gut aufgestellt sind.“ Kommende Runde noch eine Spur stärker, wenn zumindest Kneissl (Urlaub) und Holy (Grippe) in den Kader zurückkehren sollten.