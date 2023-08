Zwei Rote bringen Heim zum Kochen

Drei Spiele. Fünf Punkte. Ungeschlagen. Der USC Perchtoldsdorf ist stark in die neue Meisterschaft gestartet. Und dennoch: Vor allem das 2:2 in der letzten Runde brachte USC-Coach Michael Heim in Rage. Denn: Erst in der 95. Minute fuhr ein Weitschuss von Göttlesbrunns Christian Reeh ein. Davor goss im Perchtoldsdorfer Backofen Referee Bojan Mihajlovic mit verschiedenen Entscheidungen Öl ins Feuer. Ein wesentlicher Zankapfel: Die Gelbe Karte für Mario Vytesnik in der 63. Minute. „Ich habe beim Schiri nachgefragt, warum er hier eine Verwarnung gab, weil es weder für den Spieler noch für mich ersichtlich war. Er hat sich aber überhaupt nicht gesprächsbereit gezeigt, sondern hat danach einseitige Tendenzen in seinen Pfiffen gezeigt. Wir wurden krass benachteiligt.“

Vytesnik sieht wegen Foulspiels Gelb-Rot

Perchtoldsdorf drehte am Spielfeld das 0:1 durch einen Kneissl-Doppelpack in ein 2:1, doch musste nach dem Vytesnik-Ausschluss seine Taktik anpassen. „Die Rote Karte hätte es nicht gegeben, wenn der Schiri davor nicht diese fragwürdige Gelbe gegeben hätte.“ Dennoch hatte Perchtoldsdorf das 3:1 auf dem Fuß, doch bei einem versuchten Durchbruch von Joker Fabian Frantl geht dieser auf der Mittellinie zu Boden. „Der Schiedsrichter hat weiterspielen lassen, ein Skandal, denn Frantl wäre alleine aufs Tor gegangen.“ Denks Ausschluss gehe regeltechnisch „in Ordnung.“ Danach wäre aber bei einem Foul an Frantl ein „Penalty zu geben gewesen.“ Dennoch will Heim aus der Partie gegen Göttlesbrunn lernen. „Wir müssen ruhiger werden und die Entscheidungen gelassener hinnehmen.“