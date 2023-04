Velmer geben den Punkt noch aus der Hand

Werbung

Velm - Breitenfurt 2:3. Der FSV Velm muss wieder in den letzten Minuten eine bittere Niederlage einstecken. „Heute war es aber so, dass ich mit der Leistung der Mannschaft zufrieden bin. Das war die erste Niederlage , die nicht verdient war“, so Coach Christian Gadolla. Dabei steckten die Hausherren das Blitztor der Gäste durch einen Weitschuss von Maximilian Ljubinkovic schnell weg. Nach einer Attacke an Andreas Riedl gab es einen gerechten Foul-Elfer, den Kapitän Stefan Gleich verwertete. „In dieser Phase waren wir dann klar besser“, so Gadolla.

Und Velm belohnte sich mit dem 2:1 durch Riedl, danach schlichen sich aber bei Standards die Fehlerteufel ein. „Wobei beim 2:2 von Hallatschek ein Foul zu geben gewesen wäre“, so Velms Trainer weiter. Und auch beim 3:2 der Gäste sah der Coach Ungereimtheiten. „Das ist wirklich ärgerlich, weil die Situation höchst abseitsverdächtig war.“ Fazit: „Heute hat nicht die bessere aber die abgebrühtere Mannschaft gewonnen.“

09.04.2023 16:30

Statistik:

Velm - Breitenfurt 2:3 (2:1)

Torfolge: 0:1 (2.) Ljubinkovic, 1:1 (23., Elfmeter) Gleich, 2:1 (42.) Riedl, 2:2 (55.) Hallatschek, 2:3 (90.) Rumetshofer

Karten: Buta (90., Gelbe Karte Foul), Durmaz (44., Gelbe Karte Unsportl.), Kocas (65., Gelbe Karte Foul), Gadolla (80., Gelbe Karte Kritik)Thell (91., Gelbe Karte Foul), Magdelinic (33., Gelbe Karte Foul), Rumetshofer (63., Gelbe Karte Foul), Hochgerner (23., Gelbe Karte Kritik)

Velm: Buta, Hoffmann, Hajek (85. Breuer), Riedl, Spanel, Gleich (70. Hauswirth), Kocas (72. Haider), Leidenfrost, Durmaz, Hengst, Kocbay

Breitenfurt: Melcher, Germ (HZ. Exel), Hallatschek, Germ (HZ. Exel), Rumetshofer (63. Rumetshofer) (70. Dobianer), Magdelinic, Filipovic, Habersam (HZ. Beer), Ljubinkovic (85. Thell), Handzic, Rumetshofer (63. Rumetshofer) (70. Dobianer)

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Nayim Kazanci