Bayern trifft auf Freiburg

SC Höflein - Oranjezz Götzendorf, Freitag 19 Uhr 30: „Das ist wie wenn Freiburg auf Bayern München trifft“, sieht Götzendorfs Obmann Thomas Siegl die Favoritenrolle in diesem Partie klar verteilt. „Höflein hat eine bärenstarke Mannschaft, wir sind der Außenseiter.“ Der Aufsteiger spielt aktuell eine Top-Saison, verlor überhaupt erst einmal. „Trotzdem glaube ich nicht, dass wir in so einem Vergleich Bayern wären, vielleicht eher Wolfsburg“, lacht Coach Karl Prügger.

SF Berg - SV Wienerwald, Freitag 19 Uhr 30: Die SF Berg ist mitten drinnen im Abstiegsstrudel. Pech im Spiel, Verletzungssorgen, unglückliche Schiri-Entscheidungen: „Wir sind im Abstiegskampf“, so der Sportliche Leiter Markus Eisenbarth. Auch gegen Wienerwald werden wieder fünf Stammspieler fehlen, darunter Lenker Martin Marosi. „Herschenken werden wir die Punkte trotzdem nicht.“ Wienerwalds Coach Andreas Fischer ist vor Berg gewarnt. „Super, dass wir gegen Breitenfurt gewonnen haben, aber jetzt geht es darum, diesen Sieg gegen Berg zu bestätigen. 80 Prozent Einsatz wird gegen Berg nicht reichen.“

ASK Kaltenleutgeben - SVg Guntramsdorf, Samstag 15 Uhr 30: Absteiger-Derby. Beide Teams sind in der Liga angekommen, belegen die Plätze acht und neun. Die Gössinger-Elf ist daheim noch ohne Niederlage, Guntramsdorf das fünftstärkste Auswärtsteam. „Wir müssen die Leistung von der Vorwoche abrufen, um Punkte zu holen“, so ASK-Coach Michael Gössinger. Gäste-Coach Martin Hareter hofft auf die Rückkehrer Gerald Lintner und Andreas Hofmeister, „um wieder mehr Präsenz und Aggressivität auf den Platz zurückzubringen.“

FCM Traiskirchen II - SC Göttlesbrunn, Samstag 17 Uhr: Göttlesbrunns Neo-Coach Markus Miletich gibt sein Debüt. „Das wird gleich eine schwere Aufgabe“, so Miletich, der bei seinem Team weiter „Auf und Abs“ erwartet. Göttlesbrunn schoss sich in jedem Fall beim 6:0-Sieg gegen Berg warm. Auswärts glückte dem SC Göttlesbrunn in Traiskirchen der letzte Sieg am vor über zwei Jahren, am 14.8.2021.

SC Sommerein - ASK Schwadorf, Samstag 19 Uhr 30: Der SC Sommerein hat so richtig in die Saison hineingefunden und ist seit seit vier Spielen ungeschlagen. Bei Schwadorf hängt der Haussegen schief, der ASK ist regelrecht am Tabellenende einzementiert. „Wir müssen jetzt bis zum Winter durchhalten, damit wir Kader-Korrekturen vornehmen können“, so Obmann Robert Munjak. Sommereins Obmann Franz Gotschy ist vor dem ASK gewarnt. „Das wird eine ganz schwere Partie. 80 Prozent werden hier für einen Sieg nicht reichen.“

SV Zwölfaxing - USC Perchtoldsdorf, Sonntag 11 Uhr: „Ich erwarte mir eine ähnliche Situation wie gegen Götzendorf. Es wird eine schwere Partie. Wir müssen aber einen Schritt nach den anderen machen. Wir verbessern uns, müssen schauen, wie viele Punkte wir noch holen können“, so Zwölfaxings Coach Thomas Khopp. Der USC Perchtoldsdorf verzeichnete im ersten Spiel unter Dario Kukic einen Trainer-Effekt, will gegen Zwölfaxing nachlegen. Zwei direkte Duelle fanden bislang statt, dabei siegte jeweils die Auswärtsmannschaft.

FSV Velm - SC Wolfsthal, Sonntag 15 uhr 30: Wolfsthals Coach Franz Schuster übernimmt gegen den FSV Velm nach seiner privaten Verhidnerung wieder das Zepter. Dennoch: Viele personelle Rochaden sind derzeit nicht möglich. „Wir pfeifen personell aus dem letzten Loch“, so Wolfsthals Sektionsleiter Andreas Leitner. Velm spielt dagegen eine Fabelsaison, die Orangenen liegen derzeit auf Platz drei in der Tabelle. Die letzten direkten Duelle gingen jeweils an das Auswärtsteam.