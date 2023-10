Bleibt Wienerwald auch im Derby ungeschlagen?

SVg Guntramsdorf - FSV Velm, Freitag 19 Uhr 30: Der FSV Velm musste gegen den USC Perchtoldsdorf einen ersten schmerzhaften Dämpfer hinnehmen. Und auch bei Guntramsdorf lief es zuletzt nicht nach Wunsch. Die Hareter-Elf unterlag Höflein mit 2:0. „Es hat mir die Einstellung nicht bei allen gefallen. Alle, die sich bereit erklärt haben weiter mitzuziehen, sollten das auch 100 prozentig machen. Das gilt es anzusprechen“, so Coach Martin Hareter. Velms Trainer Chrsitian Gadolla will gegen die SVg nichts anbrennen lassen. „Wir müssen in jedem Fall effizienter werden. Wir fahren dort hin, um drei Punkte zu holen.“

SC Göttlesbrunn - SV Zwölfaxing, Freitag 19 Uhr 30: Der SV Zwölfaxing siegte im Sechspunkte-Spiel gegen den ASK Schwadorf. „Wir haben jetzt noch drei schwere Spiele vor uns, treffen noch auf Göttlesbrunn, Wienerwald und Breitenfurt. Nachdem wir noch Punkte holen möchten, ist wohl am Papier Göttlesbrunn jener Gegner, wo wir noch die meisten Chancen dazu haben“, so Zwölfaxings Neo-Coach Harald Geistlinger. Beim SC Göttlesbrunn geht es dagegen darum, die 1:0-Niederlage gegen Kaltenleutgeben zu verdauen. Die Bilanz der direkten Duell spricht für Göttlesbrunn, die in den zwei bisherigen Duell der Vereinsgeschichte (nach der Online-Abwicklung) nie als Verlierer vom Feld gingen.

SK Breitenfurt - SC Sommerein, Samstag 14 Uhr: Gegen den SV Wienerwald konnte Sommerein einen Zähler erbeuten, glückt das gleiche Kunststück auch gegen Breitenfurt? „Wir haben gegen Wienerwald eine sensationelle Leistung geboten. Jeder hat für jeden gekämpft, dazu waren alle Tugenden zu sehen, die Sommerein ausmacht. Kameradschaft, Freundschaft und Familie. Wenn wir ähnlich agieren, ist auch gegen Breitenfurt etwas möglich“, so Sommereins Obmann Franz Gotschy. Die Breitenfurt-Coaches sehen sich im Plansolll: „Wir stehen jetzt bereits bei 23 Punkten und liegen damit genau auf diesem Wert, mit dem wir den letzten Herbst abgeschlossen haben. Das fühlt sich gut an, weil wir noch drei Spiele haben“, so Mario Hochgerner und Christopher Walch unisono. Das Ziel gegen Sommerein ist klar: „Wir wollen weiter lästig bleiben und unsere Heimstärke ausspielen.“

SF Berg - FCM Traiskirchen II, Samstag 15 Uhr: Die Sportfreunde Berg sind mitten drinnen im Abstiegskampf und treffen dabei auf die punktgleichen Traiskirchner. „Wir müssen sehen mit welchem Kader der Gegner kommt. Es hilft nichts, wir müssen schauen wie wir noch zu Punkten kommen“, erklärte Bergs Sportlicher Leiter Markus Eisenbarth zuletzt. Die Bilanz spricht für die Sportfreunde, die drei der vier direkten Duelle für sich entscheiden konnte.

USC Perchtoldsdorf - SC Wolfsthal, Samstag 15 Uhr: „Irgendwie müssen wir in den letzten Spielen noch sechs Punkte erobern, um halbwegs ruhig in den Winter gehen zu können“, erklärt Wolfsthals Coach Franz Schuster. Nachsatz: „Gegen Perchtoldsdorf hängen die Trauben aber besonders hoch.“ Die Auswärtsbilanz von nur einem Sieg in den bisherigen fünf Partien wird Perchtolsdorf nicht beeindrucken. Die Gäste haben nach dem Trainerwechsel einen neuen Schwung bekommen, liegen mittlerweile auf Rang drei. Kokettiert der USC sogar mit dem Titel? „Ich schaue immer nach oben, will das beste herausholen“, erklärte Coach Dario Kukic bei seinem Amtseintritt.

SV Wienerwald - ASK Kaltenleutgeben, Samstag 18 Uhr: „Wir wollen die Derby-Ausbeute in der aktuellen Saison weiter prolongieren“, erklärt Wienerwalds Coach Andreas Fischer, der Siege sowohl gegen Breitenfurt als auch Perchtoldsdorf einfuhr. Doch auch Kaltenleutgebens Coach Michael Gössinger will sich nicht kampflos geschlagen geben. „Wir können, aber müssen nicht. Wienerwald muss gegen uns siegen, wir werden es ihnen so schwer wie möglich machen“, so Coach Michael Gössinger.

ASK Schwadorf - SC Höflein, Sonntag 11 Uhr 30: Macht Schwadorfs Coach Rene Jörg seine Drohungen war, dann werden einige junge Schwadorfer ihre Chance erhalten. Der ASK ist Tabellenletzter, braucht im Derby gegen Höflein Punktezuwachs. „Wir werden den Gegner sicher nicht unterschätzen, wollen aber drei Punkte holen und endgültig wieder in die Spur kommen“, so Höfleins Coach Karl Prügger.