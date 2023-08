Breitenfurt muss zu sieglosen „Wölfen“

SVg Guntramsdorf - ASK Schwadorf, Freitag, 19 Uhr 30: Der ASK Schwadorf erwischte einen rabenschwarzen Saisonstart. Die Jörg-Elf steht nach zwei Spielen ohne Punkte da. „Die erste Halbzeit war nahe an der Arbeitsverweigerung“, so der Coach nach der Partie gegen Götzendorf. Gegen Guntramsdorf wollen die Schwadorfer zumindest die Grundtugenden auspacken. Die SVg ist indes mit einem 2:2 gegen Perchtoldsdorf gut in die Saison gestartet. „Das wird ein gefährliches Spiel, weil Schwadorf noch punktelos ist. Wir wollen aber eine Heimmacht werden“, so Coach Martin Hareter.

USC Perchtoldsdorf - SC Göttlesbrunn, Freitag 19 Uhr 30: Der SC Göttlesbrunn startet traumhaft in die Saison. Zwei Spiele, zwei Siege, dazu kein Gegentor. „Wir wollen aber erst nach den ersten drei Partien ein Fazit ziehen. Wir wollen gegen technisch starke Perchtoldsdorfer etwas mitnehmen“, so Göttlesbrunns Gerald Ursprung. Auch Perchtoldsdorfs Coach Michael Heim ist vor dem SCGA gewarnt. „Sie werden vor Selbstvertrauen strotzen. Das ist eine starke Mannschaft mit makelloser Bilanz. Dennoch wollen wir etwas holen.“

SC Wolfsthal - SK Breitenfurt, Samstag 18 Uhr: Sowohl der SC Wolfsthal als auch der SK Breitenfurt ist nach den ersten beiden Runden hinter den Erwartungen geblieben. „Wir sind jetzt wieder in der Jäger-Rolle“, so die SK-Coaches Mario Hochgerner und Christopher Walch. Bitter: Fortuna hatte mit dem SK bisher kein Erbarmen. Der Fehlstart des SC Wolfsthal ist auch dem Monsterprogramm geschuldet, unterlag die Schuster-Elf doch Liga-Top-Favoriten SC Göttlesbrunn und SV Wienerwald. „Natürlich ist Breitenfurt auch nicht gut in die Saison gestartet, aber wir wissen, was Breitenfurt kann. Wir schauen von Spiel zu Spiel, eine Aufwärtstendenz war zuletzt erkennbar.“

Oranjezz Götzendord - SV Wienerwald, Samstag 19 Uhr: Der SV Wienerwald hat in den ersten beiden Runden bereits Duftmarken gesetzt, jetzt warten die Götzendorfer Youngsters. Aber Coach Andreas Fischer ist gewarnt: „Götzendorf war für uns immer ein schwieriger Boden, da haben wir noch nicht viel gewonnen.“ Dennoch: „Es gilt den guten Saisonstart fortzusetzen.“ Götzendorf fühlt sich in der Rolle des Underdogs pudelwohl: „Da wartet ein absoluter Top-Favorit auf uns. Wir werden alles hineinlegen, jeder Punkt ist dann auch schon gegen den Abstieg wichtig“, so Götzendorfs Obmann Thomas Siegl.

SV Zwölfaxing - SC Sommerein, Sonntag 11 Uhr: „Die Trauben hängen in Sommerein sehr hoch für uns. Das ist ein absoluter Top-Gegner. Da rechne ich mir wirklich wenig aus“, so Zwölfaxings Coach Thomas Khopp. Die Flamingos können in Best-Besetzung auftreten. „Wir werden uns so teuer wie möglich verkaufen.“ Der SC Sommerein kassierte gegen den ASK Kaltenleutgeben ein Last-Minute-Tor zur Auftaktniederlage. Dabei wird Keeper Christian Hums dem Gastgeber nicht zur Verfügung stehen, dafür rückt Niklas Kolowrat ins Team.

FSV Velm - SF Berg, Sonntag 17 Uhr: „Die Klatsche gegen Wienerwald ist eindeutig zu hoch ausgefallen. Gegen Berg wird uns das nicht passieren“, so Velms Coach Christian Gadolla. Dabei hat FSV Velm noch das letzte Heimspiel gegen Berg in guter Erinnerung. Damals gab es eine 5:0-Schlappe für die Sportfreunde. „Wir haben noch eine Rechnung offen“, so der Sportliche Leiter der SF, Markus Eisenbarth. Berg holte zuletzt einen 4:2-Auswärtserfolg in Zwölfaxing, ob Tomas Scavnicky dabei sein kann, ist offen.

SC Höflein - FCM Traiskirchen II, Sonntag 17 Uhr: Der SC Höflein erwischte einen Traumstart, Sieg gegen Berg, Sieg gegen Breitenfurt, davor bereits eine Top-Vorstellung im Cup gegen Ebreichsdorf. „Das war ein sehr stolzer Sieg für uns gegen den Titelaspiranten“, so Coach Karl Prügger. Gegen den FCM Traiskirchen II hat sich der Aufsteiger sogar eine Favoritenrolle erarbeitet. „Wir erwarten eine spielstarke, junge, hungrige Mannschaft. Es wird nicht einfach.“