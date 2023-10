Der Leader muss Sommerein knacken

SC Höflein - SVg Guntramsdorf, Freitag 19 Uhr 30: „Wir müssen zurück auf die Erfolgsspur und wollen die drei Punkte holen“, so Höfleins Coach Karl Prügger. Zuletzt konnte der Aufsteiger eine 2:0-Führung nicht ins Ziel retten. Doch auch beim Absteiger SVg Guntramsdorf lief es zuletzt nicht friktionslos. Notwendiggewordene Einsparungen ließen Unruhe ins Team kommen. Dennoch wurden die Flamingos niedergerrungen.

SC Sommerein - SV Wienerwald, Freitag 19 Uhr 30: Christian Hums, Patrick Pazderka und David Berezny kamen kurzfristig auf die Liste der Sommereiner Abwesenden hinzu. „Auch wenn wir Ausfälle haben, werden wir die drei Punkte nicht herschenken. Wir wollen Wienerwald alles abverlangen und wenn möglich punkten“, so Sommereins Obmann Franz Gotschy. Der Leder streut Sommerein Rosen. „Das wird ein schwerer Gang ählich wie Götzendorf“, so Coach Andreas Fischer. Nachsatz: „Wir haben Respekt, wollen aber unseren Lauf fortsetzen.“

SV Zwölfaxing - ASK Schwadorf, Freitag 19 Uhr 30: Das Kellerduell der aktuellen Runde: Der Aufsteiger Zwölfaxing verlor gegen die SVg Guntramdorf nicht nur das Spiel, sondern auch den Trainer. Bei Schwadorf hängt schon seit der ersten Runde der Haussegen schief. Wer kann über seinen Schatten springen und das Sechs-Punkte-Spiel für sich entscheiden.

FCM Traiskirchen II - SK Breitenfurt, Freitag 20 Uhr 30: Auf die Traiskirchner Fohlen liegt nach wie vor ein Heimfluch. Bislang konnte das Zweier-Team daheim noch nie gekommen. Breitenfurt geht dagegen mit viel Selbstbewusstsein in die Partie, bisher verlor der Vize-Meister des Vorjahres nur zwei Begegnungen in der Saison, spielte gleich sechs Mal zu Null.

ASK Kaltenleutgeben - SC Göttlesbrunn, Samstag 15 Uhr: „Das Spiel im Wald wird kein einfaches für uns werden“, erklärt Göttlesbrunns Neo-Coach Markus Miletich. Zwei Mal in Folge konnte der SC mit einer unglaublichen Moral Niederlagen verhindern, jetzt wartet aber ein echter Kapazunder. Auf eigener Anlage verlor der ASK noch nie, zuletzt erzielte der Verein in zwei Spielen gleich elf Treffer.

SC Wolfsthal - Oranjezz Götzendorf, Samstag 18 Uhr: Der SC Wolfsthal konnte als spielfreier Verein seine Wunden lecken. Jetzt geht es für die Schuster-Elf aber zu einem schweren Brocken. Göltzendorf ärgerte die Liga-Größen Wienerwald, Velm und Höflein, punktete auch gegen Sommerein, setzte sich auf Rang sechs fest. Die beiden letzten direkten Duelle der „Neuzeit“ gingen aber an Wolfsthal.

FSV Velm - USC Perchtoldsdorf, Sonntag 15 Uhr: „Wir kennen Christian Gadolla gut, er kennt uns geht. Das wird eine interessante Partie“, erklärt USC-Coach Dario Kukic. Und auch Christian Gadolla geht mit viel Freude in die Begegnung mit seinem Ex-Verein. „Ich freue mich auf den Besuch der alten Liebe. Ich erwarte eine spannende Begegnung,“