Derby-Leckerbissen: P'dorf fordert Breitenfurt

ASK Schwadorf - SC Göttlesbrunn, Freitag, 19 Uhr 30: Der ASK Schwadorf steht noch ohne Punkte da. „Wir haben gewusst, dass es am Anfang schwierig ist. Wir hatten kaum Zeit unsere Mannschaft zu finden“, so Schwadorfs Trainer Rene Jörg. Mit Göttlesbrunn wartet einer der Titelaspiranten, der zuletzt aber überraschend Guntramsdorf unterlag. „Wir haben in Schwadorf selten etwas mitgenommen. Nach zwei sieglosen Spielen gilt es hochkonzentriert in die Partie zu gehen, um hoffentlich voll anschreiben zu können“, so Göttlesbrunns Gerald Ursprung.

Oranjezz Götzendorf - SF Berg, Freitag, 19 Uhr 30: Beide Teams gehen mit einer Niederlage in der Vorwoche in die Partie. Bei Berg schmerzte der Nuller besonders, weil „wir alle Grundtugenden vermissen ließen. So wird es auch gegen Götzendorf sehr schwer“, so Bergs Sportlicher Leiter Markus Eisenbarth. Bei Götzendorfs Obmann Thomas Siegl liegt die Latte gegen Berg hoch: „Das wird richtig schwer. Aber ich hoffe, dass wir zuhause die Prozent mehr aufbringen können, um die Partie für uns zu entscheiden.“ Auswärts siegte Berg gegen Götzendorf noch nie.

SVg Guntramsdorf - SV Wienerwald, Freitag 19 Uhr 30: Martin Hareter trifft mit seinem neuen Club SVg Guntramsdorf auf den Leader und Ex-Verein SV Wienerwald. „Zusätzlich brisant ist das nicht. Ich freue mich auf die Partie“, so Hareter, dessen Mannschaft zuletzt in Göttlesbrunn überraschte. Auch Wienerwalds Trainer Andreas Fischer spürt Vorfreude. „Natürlich ist es schön, Martin wiederzusehen. Ich hoffe aber, dass wir die Punkte mitnehmen können.“ Wienerwald ist bislang ungeschlagen, auch Guntramsdorf trägt noch eine weiße Weste.

FSV Velm - SC Sommerein, Samstag, 16 Uhr 30: Der FSV Velm ist heuer wesentlich besser in die Meisterschaft gestartet als noch im Vorjahr. Christian Gadolla führte den Club aktuell auf Rang acht. Mit Sommerein wartet aber ein schwerer Brocken, der sich gegen Höflein richtig verbiss. Dabei fehlten zuletzt Tobias Pitschmann, Michael Nikolic und Christian Hums. Gegen Velm sollte das Trio wieder im Kader stehen. Die direkten Duelle der jüngsten Geschichte sprechen für den SC: In den letzten sechs Begegnungen siegte Sommerein vier Mal.

USC Perchtoldsdorf - SK Breitenfurt, Samstag, 16 Uhr 30: „Das wird hitzig“, versprechen Breitenfurts Coachas Mario Hochgerner und Christopher Walch. Breitenfurt kam zuletzt immer besser in Schuss, siegte zuletzt mit drei Joker-Toren mit 3:1 gegen Götzendorf. Gegner Perchtoldsdorf kam gegen Wienerwald mit 4:0 unter die Räder, musste aber auf Standard-Schlussmann Markus Denk und Mario Vytesnik verzichten. Beide sind wieder spielberechtigt. Beim SK ist Maximilian Ljubinkovic wieder da. „Breitenfurt ist wieder voll dabei. Sie werden mit viel Selbstvertrauen auf uns treffen. Es ist ein schwerer Gegner, aber es ist ein Derby“, so USC-Coach Michael Heim.

SC Wolfsthal - FCM Traiskirchen II, Samstag, 18 Uhr: Der SC Wolfsthal schoss sich gegen die SF Berg aus der Krise. FCM Traiskirchen II ist dagegen noch mitten drin im Tabellenkeller. „Das ist eine Mannschaft, die unangenehm zu bespielen ist. Da darf man 90 Minuten nicht nachlassen. Wir werden alles geben, damit wir hier wieder voll punkten“, so Wolfsthals Coach Franz Schuster.

SC Höflein - ASK Kaltenleutgeben, Sonntag, 16 Uhr 30: Der SC Höflein behielt auch nach dem Duell gegen den SC Sommerein seine weiße Weste an. „Wir werden auch gegen Kaltenleutgeben alles hineinwerfen. Das wird ein schwerer Gegner, in der 1. Klasse geht es sehr eng zu“, so Höfleins Co-Trainer Stefan Oesterreich. Auch der ASK Kaltenleutgeben streut dem Gegner Rosen. „Das ist ein sehr guter Gegner, der zu den Favoriten in der Liga zählt. Wir fahren trotzdem dort hin, um drei Punkte zu holen.“ Dabei hat der ASK alle Mann an Bord, bei Höflein fehlte zuletzt Tomas Feyes, der privat verhindert war, aber gegen Kaltenleutgeben in die Mannschaft zurückkehrt.