Höflein kehrt nach Pause zur Jagd zurück

SC Höflein - FSV Velm, Freitag, 19 Uhr 30: Der SC Höflein steigt nach dem spielfreien Wochenende wieder für den Kampf um die Tabellenführung ein. Die Prügger-Elf muss dabei weiter ohne Einser-Keeper Julius Pentek auskommen, will aber trotzdem seine weiße Weste verteidigen. Velm baut auf die neu gewonnene Auswärtsstärke. „Wir fürchten uns nicht. Wir sind gut im Rhythmus“, so Coach Christian Gadolla. Die letzte Zusammenkunft der Trainer passierte noch im Spiel zwischen Hainburg versus Perchtoldsdorf. Damals gab es unter den beiden Trainern viel Redebedarf.

SC Sommerein - USC Perchtoldsdorf, Freitag 19 Uhr 30: Der SC Sommerein muss erst noch das 2:2 im Duell gegen Götzendorf verdauen. „Jetzt wartet auf uns ein offensiv starkes Team, das gutes Pressing spielt. Es wird wieder eine schwierige Partie“, so Sommereins Trainer Christian Neumann. David Berezny wird dabei in die Mannschaft zurückkehren. Tobias Pitschmann bleibt fraglich. Beim USC Perchtoldsdorf ist das letzte direkte Duell noch in schlechter Erinnerung. „Wir haben da eine klare 2:1-Führung mit einer sehr schwachen zweiten Hälfte aus der Hand gegeben. Das war eine meiner schlimmsten Niederlagen“, so USC-Coach Michael Heim. Ante Kvesic ist wieder fit, dagegen fällt Linus Zierlinger längere Zeit aus.

SV Zwölfaxing - SC Wolfsthal, Freitg 19 Uhr 30: Der SV Zwölfaxing verpatzte seinen Auftritt im Aufsteiger-Duell. „Da hat nichts zusammengepasst“, so Zwölfaxings Obmann Josef Adler. Dagegen ist der SC Wolfsthal wieder zurück in der Spur. „Die Mannschaft hat mir gefallen. Wir müssen jetzt dranbleiben, den Sieg bestätigen.“ Interessant: Es ist das erste Aufeinandertreffen der Clubs in einer Meisterschaft.

SF Berg - ASK Schwadorf, Samstag 16 Uhr: Die Sportfreunde Berg haben den Abwärtstrend gegen den SVg Guntramsdorf gestoppt. Dieter Firmkranz, der ins Trainer-Team berufen wurde, konnte sich über einen halben Trainer-Effekt freuen. Beim ASK Schwadorf hängt dagegen der Haussegen schief. Die Jörg-Elf konnte bisher keinen Dreier anschreiben und kämpft mit zahlreichen Verletzungen. Marek Bonco, Recep Dulda odrAlen Dervisevic werden bei den Schwadorfern fehlen. Schafft der ASK dennoch den Turnaround?

SK Breitenfurt - SC Göttlesbrunn, Samstag 16 Uhr: Der SK Breitenfurt kam zuletzt mächtig in Schwung. In den letzten fünf Spielen eroberte der Vize-Meister des Vorjahres gleich 13 Punkte, bekam überhaupt nur ein Tor und das aus einem Penalty. Der SC Göttlesbrunn konnte im Gegenteil dazu seit vier Runden keinen Sieg mehr für sich verbuchen, liegt hinter den Erwartungen. „Dabei war der Auftritt gegen den SV Wienerwald ok“, so Göttlesbrunns Gerald Ursprung.

ASK Kaltenleutgeben - Oranjezz Götzendorf, Samstag 16 Uhr: Der ASK Kaltenleutgeben musste gegen den SC Wolfsthal seine weiße Weste ausziehen. „Das war eine ganz schlechte Leistung von uns“, so ASK Co-Trainer Ismet Aktas. Nachsatz: „Ich erwarte mir gegen Götzendorf eine Reaktion, eine andere Einstellung und einen anderen Charakter.“ Götzendorf eroberte gegen Lieblingsgegner Sommerein ein 2:2, ist mittlerweile drei Spiel in Serie ungeschlagen. Dabei stehen sich die beiden Teams erstmals im Meisterschaftsbetrieb gegenüber.

FCM Traiskirchen II - SVg Guntramsdorf, Samstag 17 Uhr: Die SVg Guntramsdorf konnte auch in der letzten Runde nur 45 Minuten wirlich überzeugen. „Die zweite Hälfte war eine Katastrophe“, so Coach Martin Hareter. Jetzt wartet mit dem FCM Traiskirchen II eine Wundertüte, die zuletzt Hilfe von oben abrief, aber dennoch gegen Perchtoldsdorf unterging.