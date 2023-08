Höflein will auch Breitenfurt ärgern

ASK Kaltenleutgeben - FCM Traiskirchen II, Dienstag, 17 Uhr 30: Der ASK Kaltenleutgeben feierte gegen den SC Sommerein einen Einstand nach Maß. In der letzten Minute glückte dem Gebietsliga-Absteiger der 4:3-Siegtreffer. Einziger Wermutstropfen: Michael Hausladen sah in der letzten Sekunde noch die gelb-rote Karte und fehlt gesperrt. Dazu muss Neuzugang Sead Vusljanin seine (überraschende) Sperre, die er noch in Kleinneusiedls Reserve ausgefasst hat, absitzen. Die Jungfohlen aus Traiskirchen sind im ersten Spiel gegen Zwölfaxing böse unter die Räder gekommen, sind bereits unter Druck. „Traiskirchen ist eine Wundertüte. Ich erwarte mir eine spielerisch sehr gute Mannschaft“, so ASK-Coach Michael Gössinger.

USC Perchtoldsdorf - 1. SVg Guntramsdorf, Dienstag 17 Uhr 30: „Die Trauben hängen gegen Perchtoldsdorf hoch“, ist sich Guntramsdorfs Coach Martin Hareter über die Schwierigkeit der ersten Aufgabe bewusst. Der USC siegte gegen Schwadorf mit 4:2, verlor aber Laurenz Schmidt und Oliver Puschner mit gelb-roten Karten, dazu verletzte sich Starter Paul Huber nach einem Pressball. „Ich hätte mir da mehr Fingerspitzengefühl erwartet. Wir sind jetzt gezwungen Änderungen in der Startformation vorzunehmen“, so USC-Coach Michael Heim.

FSV Velm - SV Wienerwald, Dienstag 17 Uhr 30: Der FSV Velm konnte Breitenfurt den Auftakt vermiesen, jetzt wartet der SV Wienerwald. „Das ist der nächste große Brocken“, so Velms Coach Christian Gadolla. Auch den SV wollen die Orangenen ärgern. Böses Blut erwartet sich Gadolla nicht. „Natürlich wissen wir, was zuletzt in Velm gegen Wienerwald passiert ist. Aber Dominik Pressl ist nicht mehr im Verein, für mich ist die Sache sowieso gegessen.“ Ins gleiche Horn bläst SV-Coach Andreas Fischer: „Für mich ist die Sache erledigt. Marvin Aschinger wird verletzt fehlen, Pressl hat im Sommer gewechselt. Ich sehe keine zusätzliche Brisanz in der Partie.“

SV Zwölfaxing - SF Berg, Dienstag 17 Uhr 30: Der SV Zwölfaxing startete gegen den FCM Traiskirchen II mit einem ungefährdeten 4:2-Sieg. „Wobei ich schon viele Stammkräfte für die Partie gegen Berg schonen konnte“, so Coach Thomas Khopp. Die Sportfreunde mussten dagegen viel Energie investieren und verloren dennoch die Parite und Tomas Scavnicky. „Er ist mit dem Goalie zusammengestoßen, wir müssen erst sehen, was die Untersuchungen ergeben“, so der Sportliche Leiter Markus Eisenbarth.

Oranjezz Götzendorf - ASK Schwadorf, 18 Uhr: Die Oranjezz Götzendorf verpatzten den Start gegen den SC Göttlesbrunn. „Das hätte durchaus ein Remis werden können, es war eine ausgeglichene Partie. Am Ende waren wir vorne zu ungefährlich“, so Obmann Thomas Siegl. Auch Schwadorf kam zum Start in keinen Flow. „Wir sind noch nicht zu hundert Prozent. Wir sind noch in der Testphase. Wir werden ruhig weiterarbeiten und uns nicht aus der Ruhe bringen lassen“, so Coach Rene Jörg. Bei Schwadorf fehlt Hüseyin Dulda und auch der verletzte Marek Bonco.

SC Wolfsthal - SC Göttlesbrunn, 18 Uhr: Der SC Wolfsthal sah gegen den SV Wienerwald 45 Minuten gut aus. „Da haben wir wenig zugelassen, leider hat Wienerwald aus der ersten Chance gleich den Treffer gemacht. Aber darauf können wir aufbauen“, so Coach Franz Schuster. Fraglich ist Abwerrecke Philip Satzl, er schied gegen den SV mit Kreislaufproblemen aus. Göttlesbrunn zwang im Auftakt Götzendorf mit 2:0 in die Knie. „Wir haben spielerisch nicht überzeugen können, aber haben dennoch gewonnen. Das ist ein gutes Zeichen“, so Göttlesbrunns Gerald Ursprung. Aber: Bei den letzten drei direkten Duellen gewannen immer die Hausherren.

SC Höflein - SK Breitenfurt, 18 Uhr 30: Der SK Breitenfurt hatte schon vor der Meisterschaft den SC Höflein auf der Rechnung. „Für uns war das ein Kandidat für die vorderen Plätze“, so die SK-Coaches Mario Hochgerner und Christopher Walch. Höflein bestätigte diese Prophezeiung mit einem 4:2-Sieg gegen Berg. „Wir haben alle Mann an Bord und freuen uns auf das Duell gegen den Titelaspiranten“, so SC-Coach Karl Prügger. Breitenfurt konnte seine Leistung nicht 90 Minuten erbringen. „Wir können aber auf unseren starken Start bauen“, so die Coaches. Nachsatz: „Höflein ist ein wirklicher Brocken. Wir freuen uns auf das Spiel.“