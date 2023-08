Meisterkampf startet mit kompletter Runde

SC Göttlesbrunn – Oranjezz Götzendorf, Freitag, 19 Uhr 30: Zwei Ex-Göttlesbrunner wollen ihren ehemaligen Coach Elvir Ibrahimovic den Ligastart vermasseln. Während Dominik Voglsinger wohl sein Start-Leiberl fix hat, wird Sturm-Tank Jonas Kürner wohl von der Bank kommen. Dragan Dimic hat mit Co-Trainer Manfred Kässer eine schlagkräftige, hungrige Jung-Truppe geformt. „Wir haben insgesamt neun U-20-Spieler im Kader“, so Obmann Thomas Siegl, der gegen Göttlesbrunn tiefstapelt. „Favorit ist klar Göttlesbrunn.“ Dabei ist der SC wirklich kein Auftaktmonster. Bei insgesamt acht Saisonen in der 1. Klasse Ost gab es nur zwei Siege bei fünf Niederlagen. Die Brucker Blutauffrischung macht den SC dennoch zum Titelkandidaten. Manuel Brunnthaler und Tobias Puchinger haben sich rasch beim SC eingefunden. Die Bilanz der letzten vier direkten Duelle ist ausgeglichen: Zwei Mal siegte der SC, zwei Mal Götzendorf.

SC Sommerein – ASK Kaltenleutgeben, Freitag, 19 Uhr 30: Der Absteiger ASK Kaltenleutgeben betritt Neuland. „Natürlich wissen wir noch nicht, wo wir stehen“, so Coach Michael Gössinger. Der 1. Klasse Ost-Neuankömmling hat eine durchwachsene Testsaison hinter sich. „Wir mussten uns mit vielen angeschlagenen Spielern herumschlagen, dazu fielen der eine oder andere Probegalopp dem Wetter zum Opfer.“ Rechtzeitig zum Saisonstart hat Gössinger aber seine ersten 14 an Bord. „Gegen einen etablierten Verein wie Sommerein wird es aber sehr schwer.“ Die Neumann-Elf hat eine ruhige Vorbereitung absolviert. „Wir sind wirklich gut drauf“, so Obmann Franz Gotschy, der Kaltenleutgeben „eine Wundertüte“ bezeichnet. „Das ist kein angenehmer Gegner zum Auftakt.“ Dabei sollte Martin Zlatohlavy am letzten Abdruck fit werden, Niklas Kolowrat, der sich rasch beim SC akklimatisierte, wird aber aufgrund einer privaten Verhinderung fehlen.

ASK Schwadorf – USC Perchtoldsdorf, Freitag, 19 Uhr 30: Der ASK Schwadorf schaffte in der vergangenen Saison erst im letzten Meisterschaftsdrittel den Klassenerhalt. Auch zum Liga-Auftakt erwartet Obmann Robert Munjak Schwierigkeiten. „Ich rechne mir in den ersten drei Spielen wenig aus, weil wir uns aufgrund der kurzen Sommerpause nicht einspielen konnten.“ Moral-Monster Markus Postenrieder verließ den Club, Marek Bonco ist wieder verletzt. Auch beim USC Perchtoldsdorf werden neue Gesichter in der Start-Formation stehen, wurden doch fünf Kicker abgegeben. „Das ist ein großer Platz und ein unangenehmer Gegner, der seinen Kader kaum verändert hat. Das wird nicht einfach“, so Perchtoldsdorfs Michael Heim, dem Walter Wappel, Mario Bidlo und Julian Hackl zum Start fehlen. „Sie haben uns beim letzten Aufeinandertreffen geschlagen, wir sind gewarnt.“

SK Breitenfurt – FSV Velm, Samstag, 16 Uhr 30: Der SK Breitenfurt startet das Projekt „Meistertitel“ mit dem FSV Velm. „Wir sind hungrig, haben uns in der vergangenen Woche den letzten Schliff verpasst. Wir wollen gleich zum Start unser echtes Gesicht zeigen“, so die Coaches Christopher Walch und Mario Hochgerner. Dabei kann sich der SK auf seine Heim-Bilanz verlassen. „Wir sind seit mehr als einem Jahr daheim ungeschlagen, diese Statistik wollen wir auch ausbauen.“ Neuzugänge wie Lukas Maier und Luca Zellmann sind bereits eine Option für die Start-Elf. Jonas Maierhofer wird dagegen aufgrund einer privaten Verhinderung fehlen. Auch Rajner Filipovic ist nicht rechtzeitig fit geworden. Gegner Velm konnte sich unbekümmert vorbereiten. „Es ist ganz gut bei uns gelaufen“, so Coach Christian Gadolla nach seiner ersten Vorbereitungszeit bei den Orangen. Dazu sieht der FSV-Trainer die Rollen klar verteilt. „Breitenfurt ist ganz klar der Favorit. Alles andere als eine Klatsche ist für uns ein Erfolg.“ Philipp Prosenik ist noch nicht fit genug für seine ersten Einsatzminuten und auch Musa Kocas steht Gadolla zum Auftakt nicht zur Verfügung.

FCM Traiskirchen II – SV Zwölfaxing, Samstag, 17 Uhr: Das Spiel der beiden großen Unbekannten. Der FCM Traiskirchen II hat einen Umbruch hinter sich, mit Zwölfaxing wartet der Aufsteiger. „Wenn ich der Spielerliste bei Traiskirchen vertrauen darf, dann sind dann nur Youngsters am Werk“, so SV-Coach Thomas Khopp. Fehle die Routine, dann: „Dann ist eigentlich ein Sieg für uns Pflicht.“ Die Flamingos haben die ersten Pflichtspiel-Kilometer in den Beinen. „Im Cup konnten wir die letzten Erkenntnisse gewinnen.“ Beim SV werden soweit alle Mann an Bord sein.

SF Berg – SC Höflein, Samstag, 17 Uhr 30: „Das wird Rasenschach“, sind sich der Sportliche Leiter der SF Berg, Markus Eisenbarth, und Höfleins Trainer Karl Prügger einig. Die Berger haben sich punktuell verstärken können, gehören mit dem routinierten Kader zu den Top-Clubs der Klasse, Höflein konnte zuletzt gegen Ebreichsdorf im Cup seine Klasse aufblitzen lassen. „Ich trete immer an, um zu gewinnen“, gibt sich Prügger kämpferisch. Er kenne Berg gut, der Respekt ist da. Auch Berg ist gewarnt vorm Liga-Neuankömmling. „Zuhause müssen wir aber auf drei Punkte gehen. Bei unglücklichem Spielverlauf kann ich auch mit einem Remis leben.“ Dabei wird Mario Kriszta den Auftakt verpassen, auch Manfred Wagner ist nicht fit. Bei Höflein steht hinter Sturm-Tank Patrik Adamek ein Fragezeichen.

SV Wienerwald – SC Wolfsthal, Samstag, 18 Uhr: Der Leckerbissen der Runde geht zum Auftakt-Ende über die Bühne. Mit Wolfsthal steigt ein weiterer Titelfavorit in den Ring, Gegner Wolfsthal konnte in der letzten Saison als Aufsteiger den Vize-Wintertitel holen. „Wir erwarten einen lauffreudigen, aggressiven und stark zu favorisierenden Gegner“, so Wolfsthals Coach Franz Schuster, der die Favoritenrolle klar verteilt sieht. Bei Wolfsthal wird zum Auftakt Julian Filipovic und David Mladenovic fehlen. „Das ist mit unserem Kader aber zu kompensieren.“ Gegner Wienerwald kam nahezu verletzungsfrei über die Vorbereitung. Zuletzt war aber Lukas Lichtenstöger angeschlagen, Marvin Aschinger laboriert an Knieproblemen, Florian Wirth wird aufgrund einer privaten Verhinderung fehlen. „Das wird eine interessante Partie. Wolfsthal hat vorne Waffen und ist technisch beschlagen. Ich erwarte mir, dass Wolfsthal eine gute Rolle in der Liga spielen wird, umso wichtiger wird der Auftakt.“