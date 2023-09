Prügger will im Aufsteigerduell punkten

SC Sommerein - SC Wolfsthal, Freitag, 19 Uhr 30: Beide Teams mussten in der abgelaufenen Runde bittere Niederlagen einstecken. Für Sommerein gab es einen Last-Minute-Niederschlag gegen Velm, Wolfsthal unterlag den verstärkten Fohlen des FCM II. „Natürlich könnten wir, wenn wir auf die Bilanz schauen, sagen, dass Sommerein uns liegt. Es ist an uns. Wir müssen unsere Leistung abrufen, um zu punkten“, so Wolfsthals Coach Franz Schuster. Für Sommereins Obmann Franz Gotschy ist Wolfsthal „ein harter Knochen.“ „Wir haben nicht vergessen, dass wir im letzten Jahr zwei Mal verloren haben.“

SVg Guntramsdorf - SK Breitenfurt, Freitag, 19 Uhr 30: „Wir hoffen, dass die Niederlage gegen Wienerwald ein Ausrutscher war. Ich habe die Partie zwischen Perchtolsdorf und Breitenfurt gesehen. Wenn wir unsere Leistung abrufen können, dann ist etwas möglich“, so Guntramsdorfs Co-Trainer Gerhard Proyer. Für den SK Breitenfurt gilt es „in Schlagdistanz zu bleiben.“ Dabei muss der Vize-Meister aber einige Ausfälle hinnehmen. Es fehlen Paul Exel, Maxi Ljubinkovic und auch Marcel Habersam.

SF Berg - USC Perchtoldsdorf, Samstag, 16 Uhr 30: „Wir sind in der Kiste. Wir müssen die Grundtugenden auf den Platz bekommen, um gegen diesen spielerisch starken Gegner zu bestehen“, so Bergs Sportlicher Leiter Markus Eisenbarth. Berg muss dabei weiter auf den Langzeitverletzten Mario Kriszta verzichten. Auch Manfred Wagner ist aufgrund einer beruflichen Verhinderung fraglich. Der USC Perchtoldsdorf überzeugte zuletzt gegen den SK Breitenfurt. „Wir sind vor Berg gewarnt. Es wird eine schwere Aufgabe, weil der Gegner zuletzt nicht überzeugen konnte und damit angeschlagen ist“, so Coach Michael Heim. Bei Perchtoldsdorf wird Tobias Hannak mit Muskelproblemen fehlen.

FCM Traiskirchen II - Oranjezz Götzendorf, Samstag, 17 Uhr: Der FCM Traiskirchen II bleibt die Wundertüte der Liga. Wen werden die Hausherren gegen die Youngsters aus Götzendorf aufbieten? „Jeder Sieg, jeder Punkt hilft uns. Bei so einer starken Liga müssen wir fleißig Zähler sammeln, um uns gegen den Abstieg zu positionieren“, so Götzendorfs Obmann Thomas Siegl. Gegen Berg spielte Götzendorf in dieser Saison zum dritten Mal zu Null. Eine Bilanz, die die Dimic-Elf weiter ausbauen wollen.

SV Wienerwald - ASK Schwadorf, Samstag, 18 Uhr: Der SV Wienerwald hat sich in den letzten Wochen die Tabellenführung erarbeitet. Die Fischer-Elf spielt aus einem Guß und kassierte nicht nur die wenigsten Treffer, sondern avancierte auch zur Torfabrik der Liga. „Wir wollen unseren Lauf fortsetzen“, so Fischer. Dabei ist die nächste Hürde der ASK Schwadorf, der just in der letzten Runde gegen den SC Göttlesbrunn erstmals anschreiben konnte. „Da wartet eine sehr laufstarke und kämpferische Mannschaft auf uns. Wir müssen unsere Möglichkeiten nutzen“, so ASK-Coach Rene Jörg.

SC Höflein - SV Zwölfaxing, Sonntag, 16 Uhr 30: Der SC Höflein lädt den SV Zwölfaxing zum Aufsteiger-Duell. Die Rollen sind klar verteilt: Während die Prügger-Elf ganz vorne mitmischen kann, sind die Flamingos noch nicht in der Liga angekommen. „Wir wollen natürlich auch gegen Zwölfaxing anschreiben. Punktemäßig befinden wir uns jetzt bereits im Plansoll“, so Höfleins Coach Karl Prügger. Ob der etatmäßige Keeper Julius Pentek starten kann, ist aber mehr als fraglich.

ASK Kaltenleutgeben - FSV Velm, Sonntag, 16 Uhr 30: Beide Teams haben die Experten in den Prognosen nicht so weit oben gerankt. Velm rangiert auf Rang vier, Kaltenleutgeben ist Fünfter. Während bei Velm Matchwinner Sebastian Spanel gesperrt ausfällt, ist bei Kaltenleutgeben Mittelfeldmotor Mirzet Hot fraglich. „Velm konnte zuletzt gegen Sommerein überzeugen, aber auch wir sind bislang ungeschlagen und können mit viel Selbstvertrauen auftreten. Wir gehen wie immer auf drei Punkte los“, so Kaltenleutgebens Coach Michael Gössinger.