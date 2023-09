Titel-Giganten treffen aufeinander

SC Göttlesbrunn - SF Berg, Freitag, 19 Uhr 30: Es ist das Duell der beiden Teams, die bisher nicht ihren Ansprüchen gerecht werden konnte. Göttlesbrunns startete als möglicher Titelkandidat, Berg war eine Geheimtipp-Rolle zugesprochen worden. „Besorgniserregend“, bezeichnete Göttlesbrunns Gerald Ursprung die letzte Leistung gegen Breitenfurt. Doch auch bei Berg ist der Wurm drinnen. Zuletzt retteten die Berger in der letzten Sekunde ein 2:2 gegen den ASK Schwadorf. Kann Thomas Mraz als Interimslösung das Ruder für den SC rumreißen oder kommt doch Berg nun mit neuem Trainer-Team aus der Krise?

SC Wolfsthal - SC Höflein, Freitag, 19 Uhr 30: Derby-Time in Wolfsthal. „Wir erwarten uns ein volles Haus und am Ende auch drei Punkte“, so Coach Franz Schuster, der aufgrund privater Verpflichtungen nur von der Ferne die Partie beobachten wird. Eine extrem dünn gewordene Personaldecke ließ bei Wolfsthal zuletzt den Motor stottern, aber auch Höflein erlebte erstmals nach 16 Runden wieder eine Niederlage. „Wir werden die Burschen wieder aufrichten und mit voller Kraft auf drei Punkte losgehen“, so Höfleins Trainer Karl Prügger.

SV Wienerwald - SK Breitenfurt, Freitag, 19 Uhr 30: Das Top-Spiel der Runde. Der Erste trifft auf den Zweiten. Die beiden Titelfavoriten duellieren sich erstmals in dieser Saison um drei Punkte. „Wir brennen auf diese Partie, freuen uns auf das Derby, haben gleichzeitig etwas gut zu machen“, so Wienerwalds Trainer Andreas Fischer, dessen Mannschaft weiter ungeschlagen ist. Die beiden letzten direkten Begegnungen entschied Breitenfurt für sich. „Wir wollen auch dieses Mal punkten“, so das Breitenfurter Trainer-Team Christopher Walch und Mario Hochgerner. Für die Hausherren spricht der aktuelle Mega-Lauf, für die Gäste die Erfahrung. „Wir haben schon im letzten Jahr ein Spiel auf hohem Niveau mit ähnlichem Setting gespielt, für Wienerwald ist das Neuland“, so das Trainer-Gespann.

Oranjezz Götzendorf - SV Zwölfaxing, Freitag, 19 Uhr 30: Die Flamingos konnten in der letzten Runde endlich wieder einmal drei Punkte verbuchen. „Es war keine schöne Partie, aber am Ende zählt nur der Dreier“, so SV-Coach Thomas Khopp. Und auch in Götzendorf will der Aufsteiger etwas mitnehmen. „Wir werden gut trainieren und am Freitag fighten.“ Götzendorfs Obmann Thomas Siegl ist gewarnt: „Für mich ist das ein klassiches Sechs-Punkte-Spiel. Wir wollen im Herbst über die 20-Punkte-Marke kommen.“

SVg Guntramsdorf - SC Sommerein, Freitag 19 Uhr 30: Der SC Sommerein baut an einer Mini-Serie, ist seit drei Spielen in Folge ungeschlagen und orientiert sich weiter nach oben. „Wir haben einen sehr guten, sehr gepflegten Kombinationsfußball gezeigt. Das stimmt positiv“, so Sommereins Obmann Franz Gotschy. Das letzte Duell mit Guntramsdorf? „Das ist sehr lange her. Ich erwarte mir einen ähnlich schwer einschätzbaren Gegner wie Kaltenleutgeben.“ Guntramsdorfs Coach Martin Hareter weiß über die Stärke der Neumann-Elf Bescheid. „Das ist eine Top-5-Mannschaft, eine gute Mannschaft. Wir sind gefordert.“

ASK Schwadorf - FCM Traiskirchen II, Freitag, 19 Uhr 30: Der FCM Traiskirchen II bleibt die Wundertüte der Liga, doch auch hinter dem ASK Schwadorf stehen viele Fragezeichen. „Wir haben es weiter mit zahlreichen Verletzten zu tun, spielen Partie für Partie mit dem letzten Aufgebot“, so Coach Rene Jörg. Dass die Moral stimmt hat der ASK aber auch gegen Berg bewiesen, wo der Club ein 1:0 zwischenzeitlich sogar drehen konnte. Die Bilanz der beiden Vereine im direkten Duell ist ausgeglichen: Zwei Schwadorfern Siegen stehen zwei der FCM-Fohlen gegenüber.

USC Perchtoldsdorf - ASK Kaltenleutgeben, Samstag 16 Uhr: Derby-Time in Perchtolsdorf. „Ich habe diese Situation beim ASK Kaltenleutgeben noch nicht erlebt, doch es wurde mir gesagt, dass das ein heißes Duell wird. Ich freue mich darauf“, so Kaltenleutgebens Michael Gössinger, dessen Spielsystem auch heuer greift. Gegner Perchtoldsdorf wickelte gegen Sommerein zuletzt sein schlechtes Match in dieser Saison ab. „Das ist für uns überhaupt nicht gelaufen“, so Michael Heim. Gegen Kaltenleutgeben will der Verein „ein anderes Gesicht“ zeigen.