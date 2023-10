Velm macht in Götzendorf Jagd

ASK Schwadorf - ASK Kaltenleutgeben, Donnerstag 20 Uhr: Der ASK Schwadorf eröffnet im vorgezogenen Spiel der Runde 10 seine neue LED-Flutlichtanlage. Ob den Schwadorfern das Licht aufgeht, bleibt offen. „Wir hatten in den letzten Partien immer wieder mit unserer dünnen Personaldecke zu kämpfen“, so Schwadorfs Coach Rene Jörg. So waren Bojan Macuzic und Marek Bonco kurzfristig erkrankt. Beide sollten gegen Kaltenleutgeben wieder dabei sein. Die Gössinger-Elf überzeugte zuletzt zuhause, kam auswärts aber nur schwer in die Gänge. Der letzte Sieg in der Fremde glückte in der Fremde am 11. August beim Liga-Auftakt in Sommerein.

SVg Guntramsdorf - SV Zwölfaxing, Freitag 18 Uhr 45: Bei der SVg Guntramsdorf war die letzte Woche eine Zäsur. Der Absteiger will künftig kleinere Brötchen backen, Gegner Zwölfaxing giert auch nach Punkten. „Wir wollen dort unbedingt einen Dreier holen. Wir brauchen Zähler“, so Zwölfaxings Obmann Josef Adler. Zuletzt konnten die Flamingos zwar keine Punkte aufs Konto buchen, fanden aber immer besser in die Liga. Eine echte Heimmacht ist die SVg nicht, auf eigener Anlage glückte erst ein Sieg.

USC Perchtoldsdorf - SC Höflein, Samstag 15 Uhr 30: „Wir werden an allen Schräubchen drehen, damit wir wieder zu unserer Form finden“, so Höfleins Coach Karl Prügger. Dabei vertraut der Aufsteiger auch auf Comebacker Julius Pentek. Der Keeper ist nach seiner Fingerverletzung wieder zurück. Gegner Perchtoldsdorf ist unter Coach Dario Kukic noch ungeschlagen, liegt in der Tabelle auf dem beachtlichen Rang drei.

SK Breitenfurt - SF Berg, Samstag 15 Uhr 30: „Wir haben die Pause gut ausgenützt, haben den Burschen auch ein wenig mehr Freizeit gegönnt. Jetzt brennen wir bereits schon wieder auf die Partie, sind aber vor Berg gewarnt“, so das Trainer-Gespann Mario Hochgerner und Christopher Walch. Die Personaldecke wird zudem wieder dicker. So kehren wohl Paul Exel als auch Maximilian Ljubinkovic in die Mannschaft zurück. Berg zeigte gegen Wienerwald groß auf, holte gegen den Leader einen Punkt. „Gegen Breitenfurt erwartet uns wohl eine ähnliche Partie wie gegen Wienerwald. Wir werden wieder alles probieren“, so der Sportliche Leiter Markus Eisenbarth.

SV Wienerwald - FCM Traiskirchen II, Samstag 18 Uhr: Der SV Wienerwald ist weiter ungeschlagen. Der Leader siegte zuletzt gegen Titelaspiranten Breitenfurt, holte dann gegen Tabellennachzügler Berg einen Zähler. „80 Prozent reichen nicht für einen Sieg. Es war klar, dass es nach dem Highlight-Spiel gegen Breitenfurt dann versus Berg besonders schwierig wird“, so Wienerwalds Coach Andreas Fischer. Der aktuelle Gegner Traiskirchen II bleibt eine Wundertüte. Interessant: Die FCM-Kicker holten bisher alle ihre Punkte in der Fremde.

SC Göttlesbrunn - SC Sommerein, Samstag 19 Uhr: Der SC Göttlesbrunn drückte mit Neo-Coach Markus Miletich auf den Re-Set-Knopf. Der Neustart glückte: Der SC drehte noch einen 0:4-Rückstand in einen 5:4-Sieg. Dabei mussten Stephan May, Franz Schwarz und Manuel Mader kurfristig passen. Derby-Gegner Sommerein fand zuletzt ebenfalls gut in die Spur, blieb in den letzten fünf Begegnungen ungeschlagen. Die Bilanz sieht die Neumann-Elf ebenfalls im Vorteil. Von den letzten fünf Runden entschied Göttlesbrunn nur eine für sich.

Oranjezz Götzendorf - FSV Velm, Sonntag 17 Uhr: „Mit Velm wartet auf uns ein echtes Kaliber“, erklärt Götzendorfs Obmann Thomas Siegl. Doch auch Götzendorf zeigte sich zuletzt immer stärker eingespielt und verlor auf eigener Anlage heuer noch nie. Für Velms Coach Christian Gadolla ist es eine Fabelsaison. „Die Mannschaft hat einige Schritte nach vorne gemacht. Wir wollen weiter überraschen.“ Der letzte Velmer Auswärtssieg datiert vom Jahr 2016 und erfolge damals noch auf Freundschaftsspiel-Ebene.