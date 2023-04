Gelingt der nächste Punkt?

Werbung

Die beiden Spitzenreiter haben Heimspiel auf der Agenda. Wolfsthal bekommt es vor eigener Kulisse mit den Oranjezz aus Götzendorf zu tun. Die Euphorie beim Aufsteiger ist groß: Zuletzt konnte im Admiral NÖ-Meistercup mit einem 1:0-Sieg über Kronberg das Halbfinale erreicht werden. Dort wartet am 1. Mai übrigens der Hit gegen Katzelsdorf.

Himberg muss zuhause gegen Perchtoldsdorf seine Hausaufgaben erfüllen. Klingt leicht, als es eventuell ist, denn der USC konnte zuletzt ein 1:1 gegen Wolfsthal erreichen und ist top motiviert.

Zwei Sechs-Punkte-Spiele im Keller

Im Tabellenkeller geht es in dieser Runde so richtig zur Sache. Die vier letzten Mannschaften der Liga treffen in direkten Duellen aufeinander. Haslau empfängt das Schlusslicht Kleinneusiedl und ist nach zwei Siegen en suite der Favorit. Schwadorf wiederum bekommt es auf eigenem Terrain mit Velm zu tun. Die Spiele finden zeitgleich am Samstag um 16:30 Uhr statt und versprechen, hochspannende Duelle zu werden.

Der Tabellenvierte Wienerwald hat die zweite Mannschaft aus Bruck zu Gast. Breitenfurt möchte mit einem Sieg über Göttlesbrunn seine Platzierung in den Top-3 einzementieren. Und die Sportfreunde Berg sind in Traiskirchen zu Gast.