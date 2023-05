Acht Volltreffer! Torfestival im Nachtragsspiel

Wienerwald - Bruck II 4:4. „Wir haben ideenlos gespielt und waren in der Offensive einfach zu wenig präsent“, erklärte Bruck II-Kapitän Manuel Brunnthaler im letzten Spiel gegen den SK Breitenfurt. Gegen Wienerwald schaute die Situation anders aus. Bruck brachte sich auch offensiv in die Partie ein, Wienerwald hatte ebenfalls das Visier geöffnet.

Wienerwald startet stark

Dabei gehörte der Start den Hausherren. Sven Fischer glückte die schon nach sechs Minuten die Blitz-Führung und Wienerwald hätte rasch das 2:0 oder sogar das 3:0 nachlegen können. Stattdessen waren die Gäste zur Stelle: Niklas Gfrerer nutzte ein Abwehr-Blckout der Hausherren zum raschen Ausgleich aus. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit dem nächsten Wirkungstreffer der Gäste: Dieses Mal war Tobias Puchinger per Kopf zur Stelle. Doch Wienerwald kurbelte weiter: Nach einer Liptak-Hereingab landete ein Stroncer-Abstauber im Netz.

Stroncer und Fischer verletzen sich

Nach dem Seitenwechsel hatte der Verletzungsteufel kein Einsehen mit Wienerwald. Stroncer und Fischer mussten verletzt raus. „Beide haben mit Muskelproblemen zu kämpfen. Wir mussten zwei talentierte 15-jährige einsetzen“, so Wienerwalds Coach Andreas Fischer. Der SV kontrollierte jetzt die Partie und wurde trotzdem weiter gefährlich. Eine Liptak-Einzelaktion brachte den Hausherren die neuerliche Führung, die wiederum Puchinger egalisierte. Als wiederum Liptak mit einer starken Energieleistung auf 4:3 stellte, schienen die drei Punkte eigefahren. In der letzten Aktion glückte aber Bruck II nach einer Standardsituation der 4:4-Endstand. „Natürlich ist das 4:4 in letzter Sekunde ärgerlich. Aber wir haben zumindest einen Punkt geholt und jeder Zähler ist in unserer personell angespannten Situation wichtig“, so Fischer weiter.

01.05.2023 18:00

Statistik:

Wienerwald - Bruck / L. II 4:4 (2:2)

Torfolge: 1:0 (6.) Fischer, 1:1 (10.) Gfrerer, 1:2 (32.) Puchinger, 2:2 (34.) Stroncer, 3:2 (77.) Liptak, 3:3 (81.) Puchinger, 4:3 (87.) Liptak, 4:4 (92.) Puchinger

Karten: Abfalter (63., Gelbe Karte Unsportl.), Pitsch (89., Gelbe Karte Unsportl.)Puchinger (67., Gelbe Karte Foul), Eichler (49., Gelbe Karte Unsportl.)

Wienerwald: Pitsch Florian, Schalmoser, Stroncer (38. Stigler), Liptak, Wunsch, Weiss, Byslovsky, Ertl, Pitsch Phillip, Fischer (53. Herzog), Abfalter

Bruck / L. II: Gfrerer, Eichler, May (62. Schekulin), Puchinger Florian, Weinhandl, Travnicek, Macho, Belak, Brunnthaler, Mladenovic, Puchinger Tobias

70 Zuschauer, Schiedsrichter: Ermin Mujic