Vier Tore, kein Sieger

Wienerwald - Göttlesbrunn 2:2 (2:1). „Über 90 Minuten war es ein gerechtes Remis“, stellte Wienerwald-Coach Andreas Fischer fest. Die Gastgeber starteten wieder einmal denkbar schlecht. Ohne dass Wienerwald auch nur den Ball berührte, erzielte Mathias Almstädter schon die Führung für Göttlesbrunn. Die Sittendorfer mussten den frühen Schock erst verdauen, brauchten, bis sie in die Partie fanden. Ein ruhender Ball diente dann als Dosenöffner: Nach Ecke netzte Sven Fischer zum Ausgleich (22.). Noch vor der Pause konnte Wienerwald die Partie sogar noch drehen, als Samuel Liptak einen individuellen Fehler der Gäste zum 2:1 nutzte (39.).

Beide Seiten mit Chancen auf Siegtreffer

Doch aus der Führung zog Wienerwald offenbar die falschen Schlüsse. „Wir haben dann zu wenig gemacht und nur mehr versucht, das Ergebnis zu verwalten“, ärgerte sich Fischer. Das sollte sich rächen, denn Göttlesbrunn erzielte nach Ecke durch Patrick Haider den Ausgleich (53.). In weiterer Folge hatten beide Seiten die Chance auf den „Lucky Punch“. Wienerwalds Peter Ertl hämmerte einen Freistoß etwa an die Stange, auf der anderen Seite rettete Wienerwald-Schlussmann Nicolas Weiss in den Schlussminuten im Eins-gegen-Eins.

Tore: Heim Sven Fischer (22.), Heim Samuel Liptak (39.), Gast Mathias Almstädter (1.), Gast Patrick Haider (53.)

Wienerwald: Nicolas Weiss, Florian Pitsch, Marco Fischer, Simon Wunsch, Peter Ertl, Dominik Byslovsky, Sven Fischer, Julian Herzog, Dominik Schalmoser, Christoph Gabriel, Samuel Liptak, Lukas Schäfers, Daniel Pirklbauer, Mauritz Abfalter, Fabian Fröschl, Ales Stroncer, Ales Stroncer (61. statt Julian Herzog), Mauritz Abfalter (65. statt Christoph Gabriel)

Göttlesbrunn: Oliver Meixner, Florian Thome, Clemens Bohnenstingl, Mathias Almstädter, Thomas Mraz, Manuel Mader, Patrick Haider, Denis Pecho, Mario Köck, Johannes Weber, Franz Schwarz, Julian Schmidt, Maximilian Gutschik, Moritz Messermayer, Ondrej Kliment, Michael Glatzer, Patrick Bernert, Maximilian Gutschik (22. statt Mario Köck), Ondrej Kliment (80. statt Manuel Mader)

Karten: Marco Fischer (28. Gelb Unsportl.), Dominik Byslovsky (84. Gelb Foul), Clemens Bohnenstingl (36. Gelb Unsportl.)