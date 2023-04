Starke Bank bringt P'dorf den Derby-Sieg

Wienerwald - Perchtoldsdorf 0:1. 45 Minuten war es ein rassiges, ausgeglichenes Derby mit zahlreichen Zweikämpfen und Aufregern. Es fehlte aber an echten Großchancen. „Vor allem in den ersten 25 Minuten hatten wir viel Ballbesitz. Es war eine unterhaltsame Partie. Das 0:0 ging aber in Ordnung.“ Ähnlich das Resümee bei den Gästen: „Leider waren wir in der ersten Hälfte noch zu passiv. Da war Wienerwald besser“, so Gäste-Coach Michael Heim.

Joker Vytesnik trifft schnell

Heim bewies dann in der Halbzeitpause ein goldenes Händchen und brachte Mario Vytesnik und Niklas Holy für Laurenz Schmidt und Sahid Omar Osman und der Schachzug ging auf. Denn Vytesnik war es dann auch, der nach einem Breitenecker-Stanglpass zur Stelle war. Jetzt zeigten die Gäste ihre Offensiv-Power. Doch Lukas Rapp und Mario Vytesnik ließen Top-Chancen liegen. Doch auch Wienerwald hatte jetzt ihre Möglichkeiten. Ales Stroncer vergab per Kopf aus kurzer Distanz aber den größten Sitzer. „Leider haben wir einen schweren Fehler gemacht, den die Gäste eiskalt ausgenutzt haben. Die Burschen haben das sehr gut gemacht, aber wir haben natürlich von der Bank nicht so nachlegen können wie die Gäste“, so Fischer. Und Heim: „Das war eine sehr gute Leistung von uns. Der Sieg war verdient.“

Statistik:

Wienerwald - Perchtoldsdorf 0:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (54.) Vytesnik

Karten: Vytesnik (65., Gelbe Karte Kritik), Holy (48., Gelbe Karte Foul)

Wienerwald: Liptak, Fischer, Weiss, Ertl, Byslovsky, Pitsch Phillip (70. Hörmann), Stroncer, Schalmoser, Pitsch Florian, Abfalter (79. Herzog), Wunsch

Perchtoldsdorf: Omar Osman (HZ. Vytesnik), Puschner, Hackl, Richter (88. Hannak), Breitenecker (85. Frantl), Kneissl (90+2. Zierlinger), Schmidt (HZ. Holy), Rapp, Denk, Kvesic, Seidl

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Mustafa Köse