Rassiges 2:2 im Derby

Wolfsthal - Berg 2:2. Es war das erwartet rassige, umkämpfte Duell der Lokalrivalen. "Wir haben hier wirklich eine tolle Stimmung erlebt. Vielen Dank auch an unsere Berger Fans, die zahlreich nach Wolfsthal gekommen sind", so Bergs Co-Trainer Markus Eisenbarth. Dabei entwicklelte sich von Beginn an eine ausgeglichene Partie, der aber lange Zeit die Top-Chancen fehlten. Nach knapp 30 Minuten waren es die schließlich die Gäste, die durch Martin Marosi den ersten Sitzer vergaben. Danach schlugen aber die Wolfsthaler zu: Nach einem Danyukov-Vorstoß brachte Julian Filipovic die Hausherren mit einem satten Schuss in Front. Im Gegenzug glückte den Gästen aber gleich der Ausgleich: Ein Lupfer von Lukas Eisenbarth, Stekovics klatscht ab und Marosi war zur Stelle. "Wir waren in der ersten Hälfte die spielerisch bessere Mannschaft, haben aber nach der Führung zu schnell den Gegentreffer bekommen, um wirklich Ruhe in die Begegnung zu bringen", so Wolfsthals Coach Franz Schuster.

„Skandal-Elfer“ sorgte für Aufregung

Nach dem Seitenwechsel versuchte Berg offensiver zu werden. "Wir haben Wolfsthal in die Defensive gedrängt, waren gut in der Partie", so Eisenbarth. Doch Wolfsthal schlug zu. "Es war für mich ein Skandal-Elfer", so Eisenbarth. Schuster zur umstrittenen Szene: "Diesen Elfer gibt nicht jeder." Die Hausherren ließen sich die Möglichkeit nicht nehmen. Neven Juric schrieb an. Doch Berg steckte nicht auf, nach einem Marosi-Schuss wurde die Kugel nur kurz abgeklatscht und Stekovics war zur Stelle. "Am Ende ging das 2:2 in Ordnung", heiß es von beiden Seiten.

01.04.2023 18:00

Tore: Heim Julian Filipovic (35.), Heim Neven Juric (64., Elfmeter), Gast Martin Marosi (36.), Gast Christian Stekovics (88.)

Wolfsthal: Ludovit Micura, Philip Satzl, Dominic Schmid, Julian Filipovic, Josip Djoja, Phillip Filipovic, Luigi Iacona, Sergey Danyukov, Nikolas Stachovic, Miriton Kokollari, Martin Almstädter, Ludovit Felix, Peter Skerlan, Ingo Vogl, Daniel Wiesinger, Neven Juric, Christoph Hoffmann, Christoph Hoffmann (60. statt Luigi Iacona), Neven Juric (60. statt Phillip Filipovic), Ingo Vogl (65. statt Nikolas Stachovic)

Berg: Daren Bucak, Nicolas Thaller, Lukas Eisenbarth, Tomas Scavnicky, Christian Stekovics, Sebastian Neufelner, Richard Lichner, Mario Kriszta, Martin Marosi, Mario Katzler, Manfred Wagner, Bekim Kjazimi, Filip Hraska, Markus Eisenbarth, Alexander Hartl, Florian Neufelner, Filip Hraska (82. statt Nicolas Thaller)

Karten: Miriton Kokollari (48. Gelb Unsportl.), Ingo Vogl (67. Gelb Foul), Sergey Danyukov (77. Gelb Foul), Manfred Wagner (48. Gelb Unsportl.), Christian Stekovics (52. Gelb Foul)