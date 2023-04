Götzendorf-Sieg beim Dimic-Comeback

Werbung

Wolfsthal - Götzendorf 0:1. „Das war die schlechteste Leistung in dieser Saison. Bitter, dass wir so in das so spielfreie Wochenende gehen“, erklärt Wolfsthals Coach Franz Schuster. Dabei musste der SC-Coach seine Mannschaft neuerlich neu zusammenwürfeln, auch Einser-Keeper Ludovit Micura fiel aus. „Das darf aber nie eine Ausrede sein. Wir haben heute einfach schwach gespielt.“

Siegl war am Posten

Denn auch auf der anderen Seite standen sieben Mann nicht zur Verfügung. „Wir sind mit dem letzten Aufgebot hergekommen“, so Obmann Thomas Siegl. Die Götzendorfer waren dementsprechend defensiv eingestellt, Wolfsthal fehlte ohne Josip Djoja vorne die Durschlagskraft. Und dennoch hatte Almstädter das 1:0 auf den Beinen, doch Lukas Siegl war auf dem Posten. „Auf weiten Strecke hatte der Gegner aber kein Mittel gefunden“, so Siegl. Nachsatz: „Wir wussten, dass wir etwas mitnehmen können, wenn es lange 0:0 steht.“

Götzendorf trifft zwei Mal die Latte

Und wirklich kamen die Götzendorfer nach dem Seitenwechsel zu Chancen, Nicola Vucetic und Comebacker Dragan Dimic trafen in der Folge die Latte. Nach einem weiten Siegl-Ausschuss ließ sich Wolfsthals Abwehr überraschen und Jakob Kusolitsch stellte auf 1:0 für die Gäste. Die Hausherren mühten sich wieder in die Partie zurückzukommen, die einzige Ausgleichsmöglichkeit ließ aber Julian Filipovic liegen. „Es war keine hochkarätige Begegnung, aber ein wichtiger Sieg für uns.“

16.04.2023 14:30

Statistik:

Wolfsthal - Götzendorf Oranjezz 0:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (55.) Kusolitsch

Karten:

Wolfsthal: Satzl, Vogl (58. Filipovic), Filipovic, Felix, Stachovic, Almstädter, Iacona, Schmid, Gasparovic, Danyukov, Hoffmann

Götzendorf Oranjezz: Besel, Wuggenig, Erkus (76. Damhösl), Siegl, Vucetic, Hölzl, Dimic, Kumbolder (80. Brnjic), Wittner, Kusolitsch, Damhoesl (21. Schramek)

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Serkan Celik