Cup-Reise für Wolfsthal zu Ende

Wolfsthal - Katzeldsdorf 1:4. Der SC Wolfsthal kämpfte sich im Meister-Cup bis ins Halbfinale durch. Gegen Katzelsdorf war nun Endstation. „Das ist natürlich trotzdem ein Riesen-Erfolg für die Mannschaft. Wir haben uns in einem sehr starken Feld bis ins Halbfinale durchgesetzt. Diese Erfahrung wird uns in der Zukunft noch helfen“, so Wolfsthals Coach Franz Schuster.

Wolfsthal fand Top-Chance zur Führung vor

Die Gäste starteten mit viel Dampf in die Partie, doch Wolfsthals Abwehr hielt. „Es war sogar so, dass es uns nach 25 Minuten immer leichter gefallen ist, die Bälle wegzuverteidigen“, so Schuster. Die Partie wurde vor der Pause ausgeglichener, mit Vorteilen für den Favoriten. Und dennoch hätte es für Katzelsdorf richtig unangenehm werden können, aber Wolfsthal ließ durch Philip Filipovic einen Hochkaräter aus. Auf der anderen Seite schlug ein platzierter Jäger-Weitschuss ein. „Als wir das 2:0 kassierte haben, war der Deckel auf der Partie“, so Schuster. Die Gäste zogen auf 4:0 davon, ehe dem eingewechselten Ludovit Felix zumindest noch der Ehrentreffer glückte.