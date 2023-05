Wolfsthaler weiter mit Ladehemmung

Wolfsthal - Traiskirchen II. Der SC Wolfsthal bleibt im siebten Meisterschaftsspiel in Folge ohne Sieg. „Es läuft aktuell nicht leicht von der Hand. Wir plagen uns bei den Abschlüssen“, so Wolfsthals Coach Franz Schuster. Was im Herbst noch leicht von der Hand ging, wird jetzt Runde für Runde zu einer Mammutaufgabe. Denn innerhalb der ersten Hälfte hätten die Hausherren drei Mal anschreiben müssen. Doch Christoph Hoffmann und Philip Filipovic ließen Mega-Chancen aus.

Pedevilla rettet Punkt

Nach dem Seitenwechsel änderte sich der Spielverlauf nicht. Die Hausherren waren überlegen, aber im Abschluss glücklos, die Gäste zu harmlos. Luigi Iacona hätte schlussendlich doch noch für ein Happy End für den Aufsteiger sorgen können, doch bei seinem Schuss packte FCM-Keeper Luis Pedevilla alle seine Künster aus. „Es geht nichts. Der Frust dieses Torbanns ist mittlerweile auch bei der Mannschaft angekommen. Jetzt hoffen, dass es gegen den SV Wienerwald, die ebenfalls aktuell nicht ihre beste Form auf den Rasen bringen, wieder besser aussieht.“

05.05.2023 19:30

Wolfsthal - Traiskirchen FCM II 0:0 (0:0)

Wolfsthal: Stachovic, Schmid, Juric (82. Wiesinger), Kokollari, Danyukov, Hoffmann (75. Filipovic), Almstädter (HZ. Iacona), Djoja, Satzl, Micura, Filipovic Phillip

Traiskirchen FCM II: Anwari (82. Blum), Mijatovic, Hofer, Makic, Sandic, Fischer, Darazs (86. Herceg), Petrovic (70. Janneh), Promberger, Pedevilla, Elawure

155 Zuschauer, Schiedsrichter: Michael Weber