Bei Lanzenkirchen gegen Krumbach „ermittelte“ die Justiz

In den ersten zwei Testspielen fehlte Krumbachs Andreas Strassgütl noch verletzungsbedingt. Gegen Lanzenkirchen stand er wieder am Platz. Rechtzeitig für das Test-Duell mit Lanzenkirchen und seinem Arbeitskollegen Osman Ali stand der Defensivmann wieder am Platz und war sogar oft sein direkter Gegenspieler .

„Wir sind beide in der Justizanstalt Wien Josefstadt. Wir verstehen uns sehr gut“, so der Krumbacher, der sonst auch gemeinsam mit dem Lanzenkirchen-Kicker spielt: „Wir spielen gemeinsam bei den Bundesmeisterschaften für Justiz mit und sind auch bei internationalen Turnieren dabei.“