200 Tore für Enzesfeld nicht genug: Yasin Ceylan bleibt torhungrig

Seit 2017 kickt er in Enzesfeld und traf dabei über 200 Mal für das Team von Coach Sezer Özkan. Auch in der letzten Saison steuerte der gefürchtete Angreifer über 30 Tore in der 2. Klasse Triestingtal zum Aufstieg in die 1. Klasse bei. Yasin Ceylan wurde zum „Spieler der Saison“ in der 2. Klasse Triestingtal gekürt.

Doch was sind die Stärken des Stürmers, der in der Saison 2018/19 sogar fast die 50-Tor-Marke knackte? „Mein Abschluss zeichnet mich aus, ich bleibe ruhig im Strafraum, denke nicht zu viel nicht, und trainiere sogar nach dem Training oft noch meine Schüsse“, verrät Ceylan sein Erfolgsgeheimnis. Davor war Ceylan bei Trumau, Casino Baden und Wimpassing im Einsatz, schöne Momente seiner Karriere kann er einige auflisten: „Der ÖFB-Cup mit Wimpassing, ein Freundschaftsspiel gegen Rapid, und die Meisterschaft jetzt mit Enzesfeld sind meine besten Erinnerungen“, schildert der Torgarant.

Enzesfeld, das seit 38 Jahren nicht mehr in der 1. Klasse spielte, feierte zum Saisonauftakt einen 5:1-Kantersieg über Zillingdorf, der eingewechselte Ceylan traf zum 5:1. Auch in der neuen Liga hat der Offensivmann hohe Ansprüche: „Ich will in der Herbstsaison 10 Tore erzielen und dass wir oben mitspielen, wir haben die Qualität dazu.“ Die eindrucksvolle Vita von 234 Toren im Kampfmannschaftsbereich soll weiter erhöht werden: „Die 300 Tore möchte ich unbedingt noch vollmachen, dann schauen wir weiter“, grinst Ceylan.