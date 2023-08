Acht auf einen Streich? Zöbern will Erfolgslauf verlängern

Das gelbe U-Boot aus der Buckligen Welt ist aufgetaucht und surft auf der Erfolgswelle. Zöbern gewann saisonübergreifend die letzten sieben Pflichtspiele und möchte gegen Neunkirchen Streich acht erledigen. Neunkirchen ist für die Zöberner eine besondere Partie, immerhin begann das Wunder Klassenerhalt letzte Saison mit einem 7:1-Auswärtserfolg, nachdem der SCZ die fünf Partien zuvor gegen Neunkirchen nicht gewinnen konnte. Die Bezirkshauptstädter sind in der Frühphase der Saison noch in der Findungsphase. Nach dem furiosen 3:2-Sieg gegen Trumau (nach 0:2-Rückstand) gab es zuletzt gegen Grimmenstein einen 0:3-Dämpfer.

Ein brisantes Derby gibt es ein paar Kilometer weiter. Grimmenstein trifft auf Pitten. Die Grün-Weißen warten gegen die Pittener seit viereinhalb Jahren auf einen Sieg, außerdem kehrt Pitten-Coach Manuel Felber an seine alte Wirkungsstätte zurück. Apropos Duelle mit dem Ex-Verein: So eines kommt am Samstag auch auf Semih Gökce zu. Der langjährige Enzesfeld-Kicker gastiert mit Weissenbach auf der Hirtenberger Sportanlage. Nach der unglücklichen Niederlage gegen Wiesmath liegt der Druck eher aufseiten der Triestingtaler. Aufsteiger Enzesfeld startete mit einem 5:1 gegen Zillingdorf und einem Remis gegen Scheiblingkirchner mehr als solide.

Scheiblingkirchen will den ersten Sieg

Scheiblingkirchen peilt ebenfalls am Samstag den ersten Saisonsieg an. Die Pittentaler gastieren bei Lanzenkirchen. Die Violets wurden zuletzt von Zillingdorf am falschen erwischt und kassierten beim 2:5 den ersten argen Dämpfer der laufenden Saison. Bereits am Freitag schreitet Tabellenführer Wiesmath zur Tat. Mit der Fleck-Elf ist in dieser Saison wieder zu rechnen. Eigentlich als Spätstarter verschrien, gewannen die Blau-Gelben sowohl gegen Scheibling' KM II, als auch gegen Weissenbach. Jetzt geht es für Peggy Fleck gegen Ex-Verein Aspang. Die Blau-Weißen verloren gegen Wiesmath fünf der letzten sechs Partien und sind diese Saison eine von nur drei Mannschaften, die noch nicht anschrieben.

Nach Runde drei sind es maximal noch zwei Mannschaften die noch die Null stehen haben, denn Trumau duelliert sich mit Sollenau. Zumindest einer von beiden holt die ersten Punkte. Parallel sind die Rollen bei Oberwaltersdorf gegen Zillingdorf klar vergeben. Die Hausherren sind Titelkandidat und schossen sich mit einem 5:0 gegen Sollenau warm. Für Zillingdorf geht es um den Klassenerhalt, in den ersten beiden Runden gab es Torgarantie, fielen nicht weniger als 13 Tore.