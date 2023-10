„Au-la-bonör“: Immer wieder Tommy Aulabauer

Er trifft aktuell wie am Fließband und aus allen Lagen: Thomas Aulabauer ist in Top-Form und ist mit zwölf Treffern Top-Anwärter auf die Torjägerkrone.

„Die Spieler wissen, wie ich mich bewege und wie sie mir den Ball zuspielen müssen. Zu meinen Stärken zähle ich außerdem meinen Antritt, den Abschluss, die Kopfballstärke und die Sprungkraft“, erklärt der gerade einmal 1,67 Meter große Stürmer, der gegen Enzesfeld per Kopf die Führung besorgte. Die Torjägerkrone wäre für den Goalgetter ein nettes Extra, jedoch kein Muss: „Wenn es Ondrej Skorec oder ein anderer macht, ist das nicht schlimm. Trotzdem kann es als Stürmer nur mein Ziel sein“, so der Torschützenkönig der Saison 2021/22.

Wortwitz als Spitzname entstand beim Fortgehen

Mittlerweile kennt den 28-jährigen, der auch in Grimmenstein wohnt, jeder. Das Wortspiel „Aulabonör“ ist ortsbekannt geworden, doch woher stammt es eigentlich? „Mein Papa hat mich damals beim Fortgehen abgeholt. Ein Freund meinte, als wir ins Auto gestiegen sind, 'Tommy, das ist Aulabonör.' Anschließend habe ich meinen Namen auf Facebook geändert und seitdem kennt man mich darunter“, schmunzelt Aulabauer.

Letzte Saison 18 Treffer, heuer schon wieder zwölf am Konto, die 1. Klasse Süd scheint dem gefürchteten Angreifer fast zu einfach. Will sich Aulabauer nochmals in einer höheren Liga versuchen? „Prinzipiell ist der Anreiz da, allerdings bin ich hier zuhause und müsste sonst weit fahren. Ich lasse das auf mich zukommen.“ Die Dorner-Elf konnte die Ausfälle der letzten Wochen gut kompensieren und liegt wieder auf Rang fünf: „Die Jungen müssen jetzt ran und machen das gut. Ich hoffe, dass wir vorne mitschnuppern können“, meint Aulabauer.