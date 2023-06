Bad Erlach und Weikersdorf mit dem bitteren Gang in die 2. Klasse

Konnte sich Bad Erlach 2019 und 2022 aus eigener Kraft im Saison-Finish noch knapp ans sichere Ufer retten, mussten die Kurortler diesmal auf Schützenhilfe hoffen – diese kam aber nicht. Aspang zitterte sich zu Hause gegen Felixdorf in ein Remis und schaffte dadurch den Ligaverbleib. Die Valenka-Elf war vor rund sechs Wochen noch im Tabellenmittelfeld, schlitterte aber nach einer Niederlagenserie in den Tabellenkeller. Vor dem 2:0-Auswärtssieg in Wiesmath musste Erlach viermal in Folge als Verlierer vom Platz. „Wir haben zu spät den Ernst der Lage begriffen, weil wir lange bequem aus dem Mittelfeld nach oben geschielt haben“, resümiert Markus Valenka den unerwarteten Abstieg. Als weiteren Grund sieht der Erlach-Coach die Schnittpartien: „In entscheidenden Spielen waren wir oft besser, aber haben trotzdem knapp verloren, wie im ersten Rückrundenmatch gegen Oberwaltersdorf.“

Seine Trainer-Zukunft sei noch unsicher, die meisten Spieler würden in die 2. Klasse mitgehen. „Es wird erst in den nächsten Tagen entschieden, ob ich die Mannschaft weiter coachen werde. Ein Großteil der Spieler hat aber versichert, dass sie eine Liga weiter unten für Erlach kicken würden.“

Tim Hofbauer fehlte Bad Erlach immer wieder verletzungsbedingt, so konnte der mögliche Unterschiedsspieler den Abstieg der Kurortler nicht verhindern. Am Ende gibt das verlorene direkte Duell gegen Aspang (0:2, 2:1) den Ausschlag zu Ungunsten der Bad Erlacher. F otos: Malcolm Zottl Foto: Malcolm Zottl

In die gleiche Kerbe schlägt Weikersdorf – konnte man vor allem im Herbst oft durch Last-Minute-Tore noch Zählbares entführen, fehlte in der Rückrunde der Talisman. Ein 0:2 gegen Zöbern besiegelte nach vier Pleiten in den letzten sieben Runden den Abstieg. „Der Rückschritt in die 2. Klasse liegt an vielen Faktoren, die wir aufrollen müssen“, rekapituliert Coach Christopher Hatzl. Doch auch er kann sich an ärgerliche Partien erinnern: „Beim Heimspiel gegen Erlach, wo wir 2:0 geführt haben, war mehr drin, wir haben die Führung aus der Hand gegeben. Gegen Sollenau haben wir einmal in der 94. die Partie verloren.“

Dennoch möchte sich der Ex-Scheibling'-Kicker noch einmal aufrichten: „Wir wussten, dass es schwierig wird, die Liga zu halten, aber wir hatten einen Plan B bei der Übernahme“, erklärt Hatzl. Dieser Plan B könnte bald evident werden. Über vier Neuzugänge wird spekuliert: Mario Ecker (Weissenbach) wurde von seinem Ex-Verein bereits als Transfer nach Weikersdorf vermeldet. Philipp Graf (Ortmann), Martin Wagner (Eggendorf) und Andre Reischer (Teesdorf) werden in der Gerüchteküche genannt. Ein Wiederaufstieg wird anvisiert: „Die Verantwortlichen und ich waren uns einig, dass wir voll angreifen und den Titel holen wollen“, lautet Hatzls Kampfansage.