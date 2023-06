Bad Erlachs Strohhalm und die Geister von 2019

Bad Erlach schlitterte nach fünf Niederlagen in den letzten sechs Partien auf einen Abstiegsplatz und braucht am Freitag einen Sieg, um die minimale Chance auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten. Am Freitag (19.30 Uhr) muss die Valenka-Elf ausgerechnet auswärts in Wiesmath ran. Nur mit einem Sieg bleiben die Bad Erlacher im Rennen um den Ligaverbleib, brauchen dann am Samstag Schützenhilfe der Konkurrenz.

Geschenkt wird den Bad Erlachern in Wiesmath nichts. Der polarisierende Hintergrund: Im Meisterschaftskrimi zwischen Felixdorf und Wiesmath 2019 ließen sich die Erlacher zu Hause von Felixdorf mit 0:7 abschießen, Wiesmath remisierte nur. Felixdorf stieg in die Gebietsliga auf, Wiesmath blieb unten. Die Worte „Revanche“ oder „Rache“ möchte Wiesmath-Coach Peggy Fleck nicht in den Mund nehmen, geschenkt wird Bad Erlach aber mit Sicherheit nichts: „In Wiesmath hat das Finish von 2019 niemand vergessen. Wir nehmen die Partie so ernst, wie jede andere und werden voll motiviert spielen.“