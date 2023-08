Favorit schiebt die Rolle weg

ASK Trumau

Zwei Unentschieden und zwei Niederlagen - so die negative Bilanz vom Gebietsliga-Absteiger in der Vorbereitung. Trotzdem kein Grund für Coach Christian Banovits in Panik zu geraten: „Wir haben oft gegen höherklassige Teams gespielt, dabei konnte wir unsere Lehren ziehen, es war eine wertvolle Erfahrung.“ Steht nach dem Abstieg in die 1. Klasse ein sofortiger Wiederaufstieg auf der Wunschliste? Fehlanzeige. „Wir wollen einfach im gesicherten Teil der Liga spielen. Es gilt für uns, so schnell wie möglich drei Punkte zu holen und dann weiterzuschauen.“ Was dem Verein, der eine unruhige und bittere Spielzeit hinter sich hat, in die Karten spielt, ist der 40-jährige Ex-Profi Michael Koller, der für Trumau diese Saison auf Torjagd gehen wird: „Er ist ein Vorzeigespieler in allen Belangen. Sowohl von der Einstellung, von der Spielintelligenz, als auch von menschlicher Seite her“, lobt Banovits den routinierten Neuzugang.

ASK Oberwaltersdorf

Ein 5:1-Torfestival gegen Leopoldsdorf und ein 6:1-Kantersieg gegen Eggendorf in der Vorbereitung. Zwei Gebietsligisten wurden von Oberwaltersdorf, das sich unter anderem mit Berkin Gürünlü und Andre Croatto verstärkte, deklassiert. Kein Wunder also, dass die meisten Coaches beim alljährlichen Tippspiel die Oberwaltersdorfer als Meisterfavoriten sehen. Nichts davon wissen möchte Coach Thomas Flassak, der allerdings schon betont, vorne mitspielen zu wollen: „Wir wollen in die Top Fünf kommen, wir werden nach ein paar Runden sehen, was möglich ist“. Mit der Vorbereitung zeigt sich der Oberwaltersdorf-Trainer zufrieden: „Wir haben hart gearbeitet, die Ergebnisse waren sehr gut. Jetzt heißt es, das in die Meisterschaft mitzunehmen, auch wenn in manchen Bereichen noch Luft nach oben ist“, bleibt Flassak am Boden. Konkret nennt der ambitionierte Coach das Spiel gegen den Ball als kleine Schwäche seiner Truppe.

SC Weissenbach

Von den gegnerischen Trainern ebenfalls mit Lob überschüttet und in den engeren Favoritenkreis für den Titel aufgenommen wird das Team von Helmut Vogel. Weissenbach konnte mit Ex-Bundesligaprofi Ione Cabrera einen echten Königstransfers einfädeln, die Testspielresultate sprechen ebenso eine zuversichtliche Sprache für die neue Saison. Gegen Gebietsligist Casino Baden remisierte Weissenbach in einem wilden 3:3, gegen Wienerwald aus der 1. Klasse Ost stand am Ende ein 1:1 auf der Anzeigetafel. Dementsprechend formuliert auch Weissenbach-Coach Helmut Vogel höhere Saisonziele als so mancher Konkurrent: „Die Top Fünf würden wir gerne erreichen, aber ein guter Saisonstart ist dafür nötig, und die erste Partie gegen Aspang wird sicherlich nicht einfach.“ Von einer gestärkten Defensive und einer unberechenbareren Offensive spricht Vogel, der ein spannendes Meisterfinish erwartet: „Ich denke, es wird ein Vier- oder vielleicht sogar Fünfkampf um den Titel werden“, erklärt der Trainer.

BSV Enzesfeld

Nach zwei Schützenfesten und einem Unentschieden musste das Team von Trainer Sezer Özkan letzte Woche eine 2:6-Niederlage gegen Wienerwald hinnehmen. Mit Mittelfeldmotor Tomislav Rakita und Spielmacher Milan Milojevic schaffte der Aufsteiger es, am Ende der Transferperiode nochmal zwei Topspieler zu verpflichten. Özkan betrachtet die Partie gegen Wienerwald rückblickend trotzdem als sehr lehrreich und freut sich über eine geglückte Vorbereitung: „Wir haben viel im konditionellen, aber auch im taktischen Bereich gearbeitet. Der Einsatz und vor allem die Laufbereitschaft ist in der 1. Klasse noch mehr gefordert, denke ich.“ Oberste Priorität sei es für Özkan, im ersten Spiel gegen Zillingdorf zuhause als Sieger vom Platz zu gehen. „Ich möchte zum Auftakt unbedingt drei Punkte holen.“ Danach wird es eine Reise ins Ungewisse, wie der Enzesfeld-Coach meint: „Wir werden von Spiel zu Spiel schauen, wie weit wir hinaufklettern können, nach fünf bis sechs Wochen wird sich zeigen, wo wir stehen.“