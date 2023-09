Das Badener Derby der Titelfavoriten

Die beiden Namen, die beim Meisterschafts-Tippspiel unter den Trainern vor Saisonbeginn am öftesten fielen, spielen am Freitagabend gegeneinander. Das Duell Weissenbach gegen Oberwaltersdorf war in der jüngsten Vergangenheit immer ein brisantes. Für Weissenbach könnte ein Sieg sogar den ersten Tabellenplatz bedeuten, die Vogel-Elf gewann an den letzten beiden Spieltagen und befindet sich auf Rang zwei. Oberwaltersdorf hingegen rutschte nach dem 0:4-Debakel in Scheiblingkirchen auf Platz fünf ab. Hinzu kommt, dass die beiden Topspieler Lukas Laha (verletzt) und Berkin Gürünlü (gesperrt) Coach Thomas Flassak abgehen. Thomas Flassak spricht deshalb den Weissenbachern die Favoritenrolle zu: „Wir müssen zwei Ausfälle verkraften, dadurch ist Weissenbach für mich Favorit. Wir müssen alles raushauen damit wir als Sieger vom Platz gehen, es erwartet und ein starker Gegner.“

Tabellenspitze oder Tabellenkeller?

Ein Bezirksderby mit umgekehrten Voraussetzungen: Während Tabellenführer Wiesmath nach dem ersten Punktverlust (2:2 gegen Enzesfeld) hofft, den ersten Rang festigen zu können, müssen die Veilchen aufpassen, nicht in den Tabellenkeller abzurutschen. Der mutige Aufsteiger um Coach Michael Leuchtmann stellte vor zwei Wochen den Scheibling-Fohlen ein Bein, mit einem Sieg vor Heimpublikum am Samstagnachmittag könnte Lanzenkirchen allerdings ins Mittelfeld der 1. Klasse avancieren. „Wir gehen als klarer Außenseiter gegen eine gestandene 1. Klasse Mannschaft, die noch dazu Tabellenführer sind, in die Partie. Wir wollen Wiesmath so gut es geht fordern. Am Samstag ist alles möglich“, möchte Leuchtmann seinen Spielern Mut machen. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften liegt übrigens sechs Jahre zurück, damals siegte Wiesmath mit 4:1.

Dorner will Lauf fortsetzen

Nur im ersten Spiel gegen Zöbern mussten sich die Grünen um Coach Bernd Dorner Zöbern geschlagen geben, danach ging es steil bergauf: Siege gegen Neunkirchen, Pitten und Sollenau folgten, Grimmenstein katapultierte sich auf Platz drei. Nun treffen die Grimmensteiner am Sonntagnachmittag zuhause auf Aufsteiger Zillingdorf, das zuletzt zweimal verlor. Eine prädestinierte Ausgangslage, die Siegesserie weiterlaufen zu lassen? „So wie in jedem Spiel, werden wir auch gegen Zillingdorf wieder alles abrufen müssen um punkten zu können. Meine Jungs sind aktuell gut drauf, ich hoffe wir können unseren Lauf fortsetzen“, meint Bernd Dorner. Kurios: Das bisher einzige Duell der beiden Teams, das im System eingetragen ist, fand im Jahr 2015 statt und endete mit 3:0 für Grimmenstein.

Weitere Spiele

Freitag, 19:30 Uhr: Trumau - Scheiblingkirchen; Zöbern - Sollenau.

Samstag, 16:30 Uhr: Enzesfeld - Aspang.

Sonntag, 11 Uhr: Neunkirchen - Pitten.