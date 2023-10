Eine brisante Rivalität in den 2000er-Jahren, die zuletzt ein wenig abgeflacht ist und nun wieder auflodert. Die Rede ist von Oberwaltersdorf gegen Trumau, denn an diesem Freitagabend feiert das Derby nach 19 Jahren Pause sein Comeback.

„Das letzte Pflichtspiel war am 10. April 2004 in der 2. Klasse, dann ist Trumau aufgestiegen. Genau als wir in die 1. Klasse gekommen sind, sind sie in die Gebietsliga gekommen“, erklärt Oberwaltersdorf-Fan Thomas Handler. Der einzige Akteur, der als damals 17-Jähriger schon seine Schuhe für Trumau schnürte und auch diese Woche für die Banovits-Elf ins Rennen gehen wird, ist Abwehrchef Manuel Berghofer: „Ich weiß nur, dass ich da eingewechselt wurde und wir 1:0 am alten Oberwaltersdorfer Platz gewonnen haben“, schmunzelt der Verteidiger.

Die Vorbereitungen für das Lokalderby laufen bereits auf Hochtouren: „Es wird einen Fanmarsch aus Trumau mit bengalischen Feuern geben. Auch wir werden zünden. Wir werden zusätzliche Sitzplätze schaffen und nachher das Spiel Österreich gegen Belgien auf einer Leinwand übertragen“, freut sich Handler, der mit mindestens 500 Zuschauern rechnet. Zur langjährigen Rivalität der beiden Clubs hat der Edelfan eine Anekdote parat: „Es gibt hier nur in Oberwaltersdorf eine NMS und schon zu meiner Schulzeit waren die Trumauer und die Oberwaltersdorfer immer in zwei Gruppen gespalten.“

Titelaspirant Oberwaltersdorf gewann in jüngster Vergangenheit viermal am Stück, Trumau fand mit einem furiosen 5:1 über Lanzenkirchen zurück auf die Siegerstraße. Wie sieht Berghofer die Chancen, auswärts etwas Zählbares zu holen? „Das Match hat seine eigenen Gesetze, die Platzierung ist dabei egal. Wir fahren mit breiter Brust rüber und wollen gewinnen.“