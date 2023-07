Deal geplatzt: Omerovic kommt nicht nach Oberwaltersdorf

Es schien bereits als wäre alles in trockenen Tüchern: Eggendorfs Torjäger Denis Omerovic wurde in Oberwaltersdorf bereits als Neuzugang präsentiert. Was im ersten Moment viel Staub aufwirbelte, hat sich nun im Sand verlaufen. „Er ist einfach nicht zum Training gekommen und hat dann später bekannt gegeben, dass er doch nicht zu uns wechseln möchte“, äußert sich Oberwaltersdorf-Coach Thomas Flassak zum geplatzten Deal.

„Spezis“ gaben für Omerovic den Ausschlag

Omerovic selbst nennt zwei gute Freunde (Jasmin Fejzic und Nedim Becirovic, Anm.) als Argument, auch nächste Saison für Eggendorf die Schuhe zu schnüren: „Zwei langjährige Freunde von mir sind nach Eggendorf gewechselt. Am Anfang hat es mir in Oberwaltersdorf besser gefallen, aber am Ende habe ich mich doch für Eggendorf entschieden.“ Böses Blut soll zwischen ihm und Oberwaltersdorf aber keines fließen: „Sie haben sich korrekt verhalten und meinen späten Wunsch akzeptiert. Gegenüber mir haben sich dort alle respektvoll gezeigt, ich wünsche ihnen alles Gute.“ Zu einem Omerovic-Auftritt in Oberwaltersdorf könnte es dennoch kommen. Am Freitag gastieren seine Eggendorfer nämlich für ein Testspiel im Seepark.