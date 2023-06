Die Analyse des Wunders

Die Hoffnungen auf den Klassenerhalt waren längst begraben. Zöbern plante für einen Abstieg, für einen Neustart in der 2. Klasse. Nach dem 2:7 in Bad Erlach war die Entscheidung eigentlich gefallen. Das sorgte dafür, dass der Druck abfiel, Zöbern befreit aufspielte und plötzlich alles aufging. Nur so kann man sich einer Erklärung nähern, warum ein Team, das in 21 Spielen 19 Punkte sammelte, plötzlich fünfmal hintereinander gewinnt.

https://m.noen.at/meinfussball/1-klasse-sued/sc-zoebern-zoeberns-wunder-dahoam-zaehlt-emotional-noch-mehr-als-der-meistertitel-372349210

Das Spieljahr 2022/23 bekommt in den Zöberner Vereinschroniken einen ganz besonderen Platz. Das ist aber auch der Punkt. Das Kapitel steht nun in den Geschichtsbüchern. Zöbern darf noch kurz euphorisch sein, sich feiern lassen. Dann geht es aber zurück ans Reißbrett. Bei allen Lobeshymnen braucht es einen kritischen Blick, woran lag es, dass Zöbern überhaupt in so eine Situation kommen konnte. Welche Fehler passierten. Denn nicht in jeder Saison ist so eine mentale Ausnahmeleistung, so ein Lauf möglich. Das bekam ein paar Etagen weiter oben, heuer etwa Scheiblingkirchen zu spüren...